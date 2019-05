Gasperini cierra la puerta a Mancini y Zapata

La semana pasada se publicaba en Italia el interés del Sevilla en hacerse con Gianluca Mancini, central del Atalanta que incluso ha debutado ya con la selección italiana a sus 23 años. Sin embargo, no parece que sea un buen año para acudir a comprar a la entidad de Bérgamo, ya que la clasificación para la Champions invita a sus dirigentes a mantener el bloque en la medida de lo posible y, en caso de venta, a hacerlo sólo en precios fuera de mercado.

En este sentido, su entrenador, Gasperini, que también ha rechazado ir a la Roma tras la histórica clasificación para la máxima competición continental, declaró en una entrevisa a Gazzetta que el Atalanta no vende. "En primer lugar, no sale nadie. Esto es un aviso para navegantes: No te acerques demasiado, que el Atalanta no vende. ¿60 millones por Zapata o Mancini? Hablamos de esas cifras, porque así puedes encontrar sustitutos. Pero es difícil encontrar alternativas para Gómez, Ilicic y Zapata. Necesitamos un centrocampista o dos si Pasalic no se queda. En defensa y en las bandas estamos bien equipados, veremos las oportunidades que se presentan", dijo el técnico.

Según ha podido saber ED, Monchi se interesó por Mancini para incorporarlo a la Roma, pero las posibilidades en el mercado del equipo romano son mayores. Además, la clasificación para Champions añade más alicientes para que el futbolista continúe su carrera en Bérgamo al menos una temporada más.