Alberto Moreno y Daniel Sturridge, oficialmente libres

Era un secreto a voces, pero ya es oficial: Alberto Moreno (26) y Daniel Sturridge (29) ya son oficialmente libres. El Liverpool FC ha anunciado la marcha de ambos, de manera elegante, a través de su cuenta de Twitter. E incluso Jürgen Klopp les ha dedicado unas palabras.





#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club ??



Everyone wishes Daniel and Alberto all the very best for their futures. They will always be a part of the #LFC Family ??https://t.co/OH5oeNw4rR — Liverpool FC (@LFC) 4 de junio de 2019

"Lo más importante para decirle a estos jugadores es 'gracias'.", ha dicho el técnico alemán en general, para después elogiarles individualmente. Sobre el canterano del Sevilla FC, ha dicho esto: "Alberto es alguien cuya personalidad se refleja en cómo juega. Lleno de vida, lleno de energía, siempre positivo.".El delantero ha sidoen los últimos mercados invernales.Alberto Moreno, por otra parte, habló de madrugada en El Larguero sobre Reyes. "Por la mañana vengo del entrenamiento y veo que. En ese momento se me encoge el cuerpo y no me lo creía. Cuando vi que era verdad,. Me metía en todas las redes sociales, televisiones, todo eran noticias suyas. Hasta la hora del partido solo había recuerdos y no paraba de llorar. Sólo pude evadir el tema durante esas dos-tres horas que duró el partido.".. He vivido tantos momentos con él, tantas risas, tantos momentos bonitos, que a día de hoy no me creo aún lo que ha pasado. Cuando he llegado a Sevilla, he ido a ver a sus familiares...y la verdad que... qué momento más malo. Eso no se supera. Después de haber visto a esos padres, a esos hermanos, a esa mujer... yo, que también tengo hijos, es algo muy difícil de expresar. Le veía sonriendo como él siempre estaba y cuando salí", añadió.En cuanto a los recuerdos, muchos, que tiene del utrerano, dijo esto: "Son muchos los momentos que he vivido con él, pero si me tengo que quedar con uno es. Todos los jugadores me dieron el pésame, sabían que era muy cercanopero que teníamos una final por delante. Yo le dije que estaba listo. Fue un momento muy difícil.. Ayer en el tour me pude evadir un poco, pero una vez termina eso, llego al hotel, me meto en redes sociales, le vuelvo a ver y vuelvo a llorar".que compita con Escudero y Alberto Moreno, sevillista reconocido, está libre.