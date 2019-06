El Barça le pone precio a Denis Suárez

Denis Suárez está llamado a salir del Barcelona de manera definitiva el próximo verano. El futbolista no tiene sitio en el conjunto culé, que busca propuestas económicas para hacer caja con un futbolista que no ha explotado en Can Barça, pero que todavía tiene fútbol en sus botas. Su cesión en el Arsenal tampoco ha sido fructífera -ha jugado cuatro ratitos lastrado por una lesión-, por lo que no seguirá como 'gunner'.

Ante este panorama, el Barcelona ha tasado a la baja al jugador, por el que pedía en verano 30 millones. Así, ante el interés del Valencia, la cifra se ha rebajado hasta 20 kilos, una cantidad en la que el conjunto che está más cómodo, aunque en cualquier caso tendrá que hacer ventas importantes para poder reinvertir en la plantilla.

A sus 25 años, el medio ofensivo busca un proyecto de Champions en el que poder tener continuidad, de ahí que también abogue por el traspaso definitivo. El Valencia cumple con sus requisitos. Falta que todas las partes se pongan de acuerdo.