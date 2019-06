El West Ham se entromete por Joan Jordán

El Sevilla tiene a Joan Jordán entre sus prioridades para el próximo curso, pero el Eibar no está poniendo nada fáciles las cosas para el traspaso del centrocampista. Los eibarreses se remiten a la cláusula del ex del Espanyol y no negocian por debajo de esos 15 millones de euros.

El primer intento del Sevilla se quedó en diez kilos, pero se ha quedado muy corto. Incluso con otros dos kilos por objetivos el Eibar se niega a hablar. Y es que el equipo armero confía en que, si no es el Sevilla, será otro el que termine abonando el importe íntegro de su cláusula de rescisión.

Y ahí es donde aparece el West Ham. El entrenador 'hammer' no es otro que Manuel Pellegrini, quien sabe que los jugadores de LaLiga se pueden adaptar bien a su manera de entender el fútbol. El equipo londinense ya se ha hecho con Fornals y pretende que Jordán le acompañe. Para ello, según apunta Sky Sport, los británicos están dispuestos a pagar esos 15 millones de euros.

De ser así, lo único que frenaría ahora mismo al West Ham es la voluntad del futbolista, ya que el Eibar tiene poco que decir si alguien llega la cifra de 15 millones. En este sentido, como viene publicando ESTADIO hace días, el Sevilla y el jugador tienen un acuerdo cerrado por cuatro temporadas más una condicionada y es la gran baza nervionense.

En cualquier caso, el West Ham, como todos los equipos ingleses, será un hueso en una puja, pues Monchi siempre ha defendido que cuando un conjunto de la Premier se mete por medio, para el Sevilla es imposible igualar números y sólo queda la baza deportiva.

En el conjunto nervionense creen que acabarán doblegando la voluntad del Eibar, aunque en el pasado no fue posible en casos como el de Keko o Iván Alejo. A la tercera, espera Monchi lograr la vencida.