Sergio Fernández: "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros por Pacheco"

El Alavés ha presentado este mediodía a su nuevo fichaje, Luis Rioja. El extremo procedente del Almería ha comparecido ante los medios asistentes junto al director deportivo de la entidad vitoriana, Sergio Fernández.

Con el mercado de fichajes en plena ebullición, y en relación al posible interés de varios equipos, entre ellos el Sevilla y el Betis, en Pacheco, uno de los pilares fundamentales del Alavés, el director deportivo ha salido a resolver las dudas.

Con a la salida del portero dice no tener constancia de ninguna oferta: "No voy a especular respecto a algo que no ha sucedido. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para presentarnos un interés respecto a Pacheco. Por lo tanto no voy a entrar a valorarlo".

En el apartado de salidas, Fernández habla claro de la filosofía que llevará a cabo el club vasco: "La intención del Alavés es no vender. Es tener un equipo lo más compacto y sólido posible para seguir siendo competitivos en Primera división, pero también es obvio que si recibimos una oferta que se ajuste al precio de mercado y nos permita seguir creciendo desde el punto de vista deportivo y económico lo tendremos presente. Pero no se dan ninguna de estas circunstancias".

La posible salida de Pacheco abre la posibilidad de reforzar la portería con un meta muy cotizado en los últimos días como es Adrián San Miguel: "No hemos recibido ningún interés ni ninguna oferta concreta por ningún portero para que valoremos otras alternativas. ¿Que tenemos que estar atentos al mercado por todo lo que está sucediendo? sí, pero un planteamiento serio sobre el movimiento que podemos hacer no. No tenemos constancia real sobre el interés en Pacheco o Sivera".

El Sevilla, como ya informamos, ya habría contactado con el representante del cancerbero, e incluso Lopetegui habría hecho llegar al entorno del jugador de que lo quiere en Nervión, pues lo conoce bien de la etapa en la sub 21 de España. El Alavés, club al que pertenece el guardameta, pediría en torno a unos 10 millones de euros por el traspaso.