EL GOL POR BANDERA. Por fin, Borja Iglesias llega entre vítores a Heliópolis, firma por cinco años, posa con el '9' y se ofrece para debutar este domingo y paliar la principal carencia del equipo dirigido por Rubi.

TRES PLAZOS. El Betis logra convencer al Espanyol y pagará finalmente en tres plazos un total de 28.140.000 euros por el segundo fichaje más caro de su historia.

ÁLEX MORENO, A UN PASO DE SER BÉTICO. Principio de acuerdo entre clubes a falta sólo de acordar las variables y un porcentaje de futura venta.

"VENGO A GANAR TÍTULOS" Rony Lopes ya posa como blanquirrojo. El extremo internacional portugués se muestra ambicioso en su presentación y dice estar feliz por firmar por "un club muy grande".



Y EL SEVILLA NO PARA... "La plantilla no está cerrada". Monchi no descarta fichar a otro delantero, pero resalta que lo importante está ya hecho.

BEN YEDDER DEJA HUECO EN NERVIÓN. El último gran goleador se va al Mónaco por algo más de los 40 millones de su cláusula. Además, Carlos Fernández ya es del Granada y Roque Mesa, del Leganés.

ADRIÁN, HÉROE DEL EQUIPO DE MODA. Para el último tiro de la tanda de penaltis y conquista su primer titulo.