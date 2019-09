¿Ficharías alguno de estos jugadores libres para tu equipo?

El mercado estival de fichajes echó el cierre a las 00:00 horas del pasado 2 de septiembre... pero no del todo. En cierto modo, el periodo para lograr nuevas tranferencias continúa abierto para un nutrido grupo de futbolistas que a día de hoy están sin equipo para la 19/20 y que aguardan la llamada de algún equipo que tenga fichas libres. Dos tiene disponibles el Betis (los dorsales 24 y 25), que sin embargo no se plantea visitar este mercado 'outlet' al estar al límite del techo salarial que permite LaLiga. En la misma situación está el Sevilla, que tiene con ficha del filial a Bryan Gil y al meta Javi Díaz, lo que le permite disponer de otras dos taquillas.

Evidentemente, a los mejores jugadores no les falta equipo; pero eso no quita que haya muchos futbolistas de nivel sin contrato. Uno de los ejemplos más claros es el de Hatem Ben Arfa, que rechazó renovar por el Rennes a la espera de encontrar un mejor postor y que ha visto cerrar el mercado sin recibir la oferta que ansiaba. Ni siquiera el trabajo de sus agentes, que le ofrecieron por toda Europa; con Sevilla y Betis entre otros muchos lugares. No parecía preocupado el internacional francés, quien dio que hablar con su polémica respuesta a un periodista que le preguntaba por su futuro: "Es como una mujer, si no te excita, mejor dejarlo pasar", espetó para tratar de explicar que no halló algo que le convenciese.

