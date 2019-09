"Levy me dijo que me daría cinco camisetas de Modric y que me las descontaría del fichaje"

Daniel Levy, dueño del Tottenham, tiene fama de ser uno de los negociadores más duros del mundo del fútbol. En España lo conocemos por los traspasos de Bale y Modric y al Real Madrid. Y en Sevilla por el de Zokora, que tuvo que declararse casi en rebeldía para jugar en Nervión.

En una entrevista en Four Four Two, Zdravko Mamic, que completó el traspaso de Modric al Tottenham desde el Dinamo de Zagreb, ha dado algún detalle más sobre la manera de negociar de Levy: "Ya teníamos todo acordado para que Modric se marchase traspasado al Tottenham. Le pedí a Levy cinco camisetas del Tottenham. Él me dijo que me las daría, pero que entonces el Tottenham pagaría menos por el traspaso, ya que de los 21 millones de euros que pagaron había que restarle el valor de las camisetas".

Pese a todo, Mamic habla bien de Levy: "Es el mejor negociador del mundo. Esta historia me enseñó que él le da importancia a cada euro que su club gasta".