Ziyech, a quien quiso el Sevilla, ya vale 80 millones

Con Lucas Ocampos por la izquierda y Hakim Ziyech (26), por la derecha, haciendo de Pablo Sarabia, seguramente FC Barcelona y Real Madrid estarían viendo hoy la matrícula del Sevilla FC en la clasificación. Y es que el internacional marroquí acumula, a estas alturas, siete goles y 20 asistencias. Una auténtica barbaridad.

Ziyech parecía el jugador ideal para remplazar al ex del Getafe CF, cuando éste tomó la determinación del irse al París Saint-Germain, dado que tienen un perfil similar y que el todavía jugador del Ajax suele promediar por temporada unos números similares.

No obstante, según ha dejado claro él mismo en numerosas ocasiones desde el pasado verano, recalar en Nervión no le parecía dar un salto. Es decir, que sólo haría las maletas para irse a un equipo de los 'top'. Y quién sabe si aparecerá uno de ellos (Juventus, PSG, Liverpool, Real Madrid, etc.) el próximo verano, pero, si lo hiciese, deberá estar preparado para poner sobre la mesa 80 millones de euros, cuando Sevilla y Roma, de haber dicho "sí" el futbolista, se lo habría llevado por 30. Es el nuevo precio que, según medios holandeses, le ha puesto el Ajax.

Bergwijn, algo más bajo

La otra opción que tanteó seriamente Monchi, antes de terminar fichando a Rony Lopes, fue la de Steven Berwijn, si bien, en este caso, el Sevilla se encontró con la negativa de su dueño, un PSV que quería, al menos, 40 millones de euros a cambio del pase del futbolista, autor hasta la fecha (22 encuentros) de cinco tantos y nueve pases de gol.

Bergwijn, eso sí, es bastante más joven (22) y ha estado jugando en cuatro posiciones distintas: extremo izquierdo, extremo derecho, mediapunta y delantero centro. Él, al contrario que Ziyech, ya había dado el "sí" al Sevilla.

Al final, ha terminado actuando por fuera un Nolito que no está convenciendo a nadie, salvo a Lopetegui, y que deja el extremo como el mayor, y posiblemente único, lunar de la excelente planificación de Monchi durante el pasado verano. El equipo nervionense necesita 'otro Ocampos'.