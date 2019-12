El Liverpool se hace con el japonés Minamino

El conjunto de Jurgen Klopp se encuentra en tierras qataríes disputando el Mundial de clubes de la FIFA. Con la sufrida victoria ante el Rayados de Monterrey por 2-1, los 'reds' se han clasificado para la final donde se enfrentaran al Flamengo brasileño, que derrotó al Al-Hilal por 3-1 en la tarde del martes.



Sin embargo, este compromiso no ha impedido al club inglés seguir mirando de cara a futuro y reforzar su plantilla para el resto de la temporada. El conjunto de la orilla del Mersey se ha hecho con una de las perlas que albergaba en su equipo el Red Bull Salzburgo austríaco. Se trata del japonés Takumi Minamino.





We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino ??



??????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1