Emery quiere "trabajar de nuevo en España"

Unai Emery, que fue despedido por el Arsenal FC poco antes de cumplirse la primera vuelta en la Premier League, ya está pensando en volver a entrenar de nuevo.

El técnico vasco reconoce que ha estado en varias ocasiones cerca del banquillo del Everton FC (la última, esta misma temporada), pero desvela que lo que más desea es coger a un equipo de LaLiga. "El Everton estaba interesado en mí, y me lo pensé. No dije 'no'. Tuvimos una entrevista de tres horas", explicó Emery en 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"Quiero que esto sea una pausa para la reflexión. Mi primera idea es quedarme en Madrid y luego ir a Valencia y Londres. Me gustaría también visitar a mis familiares en San Sebastián. Tengo varios equipos interesados ??en mí, pero no he recibido ofertas para volver a entrenar. Me encantaría volver a trabajar en España, pero no excluyo nada", comentó el otrora preparador de UD Almería, Valencia CF y Sevilla FC.