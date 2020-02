Colocan a Betis, Sevilla y Arsenal tras los pasos del prometedor Kökcü

Hace sólo unos días que el mercado invernal echó el telón, pero Sevilla FC y Real Betis ya tienen la mente puesta en el próximo verano, que se augura movido particularmente en Nervión, pues, según Monchi, tendrá que "liberar tanto a nivel económico como a nivel numérico la plantilla actual", dado la gran cantidad de jugadores cedidios que se encuentran en nómina.

Por ello, el director deportivo del Sevilla admitía esta semana en Onda Cero que la planificación de la 20/21 "no va a ser fácil", aunque se esperan retoques en casi todas las líneas, también en un centro del campo que pasa por ser la zona mejor cubierta del equipo, tras la profunda remodelación llevada a cabo en verano.

Pero como ya se ha anunciado, Banega dirá adiós y pondrá rumbo al fútbol árabe, por lo que tocará buscar un sustituto. En este sentido, desde Holanda se asegura que el Sevilla, el Betis y el Arsenal siguen muy de cerca a Orkun Kökcü, mediocentro ofensivo de sólo 19 años y 1,75 metros de estatura que ya despunta en el Feyenoord, que lo reclutó hace cinco años de la cantera del Groningen por sólo 40.000 euros y le hizo debutar ya la campaña pasada con el primer equipo, renovándolo el pasado marzo hasta 2023.

Tasado en siete millones por la web especializada Transfermarkt, el futbolista nacido en Haarlem, internacional sub 19 por Holanda y sub 21 con Turquía, suma este curso tres goles y cuatro asistencias en 29 partidos entre todas las competiciones, lo que no sólo ha despertado el interés de los dos clubes sevillanos, según Voetbal International.

Días atrás era The Daily Mail el que desvelaba que el Arsenal lo sigue desde hace más de un año y podría lanzarse en verano a por él con una oferta de 15 millones de libras (17,6 de euros). Monchi, por si acaso, lo tiene en cartera.

El Betis también está muy pendiente del mercado de mediocentros y sigue con atención la progresión de prometedores jovenes que se postulan como futuros objetos de deseo para los principales clubes europeos. Así, si días atrás se vinculó al club verdiblanco con el central de 23 años de River Plate argentino Lucas Martínez Quarta, ahora la prensa holandesa le sitúa tras los pasos de esta nueva perla de Turquía. Kökcü es internacional sub 21 con su país de ascendencia, pero antes lo fue con Holanda, donde nació.