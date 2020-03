Ferrán Torres, el objetivo del Barça

El Barça, que no le quita el ojo a Neymar, no desaprovecha el tiempo y mira otras opciones para su ataque, entre ellas, de la Ferrán Torres, según desvela Mundo Deportivo. El valencianista, de solo 20 años, amagó con marcharse al Barcelona hace ya un par de años para terminar su formación en el filial del equipo culé, pero decidió finalmente quedarse en el club que le vio crecer. Su contrato con el conjunto che finaliza el próximo año 2021 y, hasta ahora, el jugador ha rechazado las dos renovaciones ofrecidas por el Valencia. Su cláusula actual está en 100 millones de euros, pero si no se produce la renovación, el Barça podría llevárselo por apenas 35.

En poco menos de 16 meses, el extremo tendrá que decidir que hacer con su futuro. No solo el Barcelona va detrás del joven futbolista, pues su buen rendimiento durante esta temporada, en la que ha marcado 5 goles, hace que también estén interesados por él clubes como el Real Madrid, el Borussia Dortmund o la Juventus. Aunque él aseguró el día de su cumpleaños a los medios del club que aún le queda aún mucho por dar al equipo.

Desde Mestalla no van poner nada fácil este fichaje, pues no tienen ningún interés en perder a su joven estrella. En este momento, su renovación es uno de los puntos primordiales para el director deportivo de la entidad, que sigue intentándolo sin prestar atención a las dos negativas que ya han obtenido por parte del jugador. Pese a la dificultad de la operación, César Sánchez no da por perdida la renovación del extremo.

De esta forma, Torres se une a la lista de deseos del equipo azulgrana para la próxima temporada en la que están, el ya mencionado, Neymar y el argentino del Inter de Milan, Lautaro. De lograr acuerdos con estos futbolistas, estos jugadores se sumarían a la plantilla por la que acaba de fichar Francisco Trincão.