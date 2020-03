El Marsella, arrepentido, obligado a bajar por Maxime López

Monchi sabe desde el pasado mes de enero que este verano tendrá que hacer una nueva remodelación en el centro del campo del Sevilla FC, donde, entre muchas otras cosas, hay que encontrarle un recambio a Banega, que emigra al fútbol árabe.

Por ello, que haya pensado en el francés Maxime López, a quien sigue desde hace bastante tiempo, habiendo intentado su contratación tanto el pasado verano como este mismo enero. Un secreto a voces que así relata el propio futbolista: "¿ Este verano? Ha habido contactos con Sevilla, no voy a mentir. En enero, en particular, estaban muy interesados, pero había dudas de que me fuera en enero. Hubo contactos en verano, pero cuando el club rechaza 15 millones por ti es agradable; cuentan contigo".

Por ello, France Football informa de que el Marsella rechazó el verano pasado una oferta sevillista de 15 millones, aprovechando las dificultades económicas por las que atravesaba el club galo; justo lo mismo que hizo con Ocampos. Una negativa de la que, según la citada cabecera, se arrepienten ahora, pues Maxime López acaba contrato en 2021, juega menos y no tiene intención de renovar. Se conformarían con diez kilos.