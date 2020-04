Córdova, sin noticias del Betis o el Sevilla

Una vez más, desde México se relaciona a Sebastián Córdova (22) con Real Betis y Sevilla FC, así como con el Benfica. El medio ofensivo mexicano ha dejado esta temporada de ser una promesa para convertirse en realidad, siendo fijo con un América con el que ha firmado cuatro goles en 31 encuentros.

Desde su agencia de representación, sin embargo, no tienen noticias de los clubes hispalenses, más allá de que los ojeadores verdiblancos han estado algunas ocasiones por México meses atrás para, entre a otros, ver a este medio ofensivo que fue compañero de Guido Rodríguez.

En Heliópolis, donde además la apuesta por Diego Lainez no ha salido bien hasta el momento, buscan para el centro del campo un perfil distinto, de jugador más físico, que abarque mucho campo, mientras que en Nervión sí que se rastrea el mercado para hallarle un recabio a Éver Banega y, quizás, a Franco Vázquez, donde sí podría encajar Córdova. Hasta el momento, sin embargo, no ha habido movimiento alguno.

Miguel Herrera: "No sé si el Betis quiere a Fede Viñas"

Otro nombre vinculado con la entidad heliopolitana es el de Federico Viñas, delantero uruguayo de 21 años, y ya internacional sub 23, que no está viendo puerta con facilidad. El técnco del América, Miguel Herrera, se ha referido a ello en una entrevista concedida al podcast 'Desde el Var': "De Europa ya no solo vienen por nuestros canteranos, sino que los extranjeros también se hacen atractivos para el futbol europeo y se los llevan. No sé si el Betis (quiere a Viñas), pero seguramente será un jugador atractivo en un futuro", dijo.