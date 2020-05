Maouassa no escucha ofertas: "Estoy genial en el Rennes"

A día de hoy, es una incógnita saber en qué cifras se moverá el próximo mercado de fichajes. Pero en el plan trazado por Monchi, una de las grandes inversiones residirá en la búsqueda de un lateral zurdo, pues la continuidad de Reguilón no es nada sencilla y todo apunta a que Escudero saldrá.

Uno de los jugadores vinculado es el francés Kurzawa, que queda libre en el PSG y exigirá una suculenta prima de fichaje. Pero también han salido a la palestra los nombres del italo-brasileño Álex Telles y el francés Faitout Maouassa, al que el de San Fernando ya tanteó cuando sólo tenía 17 años. El lateral del Rennes también ha sido vinculado con el 'eterno rival' sevillista, el Real Betis, que solo tiene a Álex Moreno como pieza fija, si es que no llega alguna suculenta oferta, y que verá como Pedraza, a priori, volverá de su cesión al Villarreal.

Ahora, con 21, al ofensivo lateral zurdo franco-congoleño sólo le resta un año de contrato en el Rennes, como a Telles en el Oporto, y esto podría hacer que su traspaso se moviera en unas cifras asequibles (entre 10 y 12 kilos, aseguraban en Francia). Pero ha sido el propio jugador el que, lejos de mostrar sus ganas por dar el salto, ha dejado claro que está a gusto en su actual equipo, con el que le ilusiona jugar la próxima edición de la Champions, pese al interés, también, de Manchester United, Newcastle o Leipzig.

"Inevitablemente, con la temporada que hicimos, todos tenemos algunas propuestas. Pero personalmente, estoy bien en el Rennes. Este año vamos a jugar la Champions y no hay una razón real para que me vaya. Me siento genial aquí. ¿El interés del Manchester United? Francamente, no se me sube a la cabeza. Sí, me hace feliz, no te voy a mentir. Realmente me alegra ver que clubes como ése están interesados en mí. Pero es sólo felicidad; como te dije, me siento genial en el Rennes y mantengo mis pies en el suelo", ha asegurado Maouassa en Téléfoot.