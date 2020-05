Odriozola: "Con el himno del Sevilla se le ponen a uno los pelos de punta"

El nombre de Álvaro Odriozola, ahora cedido en el Bayern Munich, ha aparecido como una opción para la banda derecha sevillista, actualmente copada únicamente por Jesús Navas, por lo que elevaría considerablemente la competencia y el nivel del carril nervionense. El Real Madrid podría intentar incluirlo en alguna operación a tenor del supuesto interés en futbolistas como Diego Carlos y Lucas Ocampos.

Mientras tanto, el donostiarra asegura que se encuentra centrado en la reanudación el próximo fin de semana de la Bundesliga alemana, si bien no duda en hacer un guiño al conjunto nervionense en declaraciones a El Chiringuito, en las que destaca el nivel del conjunto blanquirrojo y también lo que se experimenta cuando se salta al Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Ahora mismo me centro en el Bayern y no hago caso a rumores. Atiende ahora toda mi atención", indicó Odriozola sobre su presente, lo que no le impidió referirse a los nervionenses. "El Sevilla es un gran club y se le ponen a uno los pelos de punta cuando escucha el himno", comentó el lateral derecho, tasado en 16 millones de euros.

Odriozola también habló de su salida del Madrid en enero, asegurando que Zidane prefería que se quedara: "A la hora de hablar de la salida tuve varias conversaciones con Zidane y me mostró su apoyo en privado cuando el Bayern se interesó en mí. Zidane no quiso que saliese del Madrid".