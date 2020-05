La "debilidad" de Lopetegui que ficharía "sin pensarlo" para el Sevilla

Jesús 'Tecatito' Corona es uno de los nombres que ha sido ofrecido al Sevilla en esta primavera. El diario A Bola situaba al conjunto nervionense semanas atrás, junto con otros muchos clubes como Valencia, Schalke, Everton, West Ham, Inter de Milan o Roma, detrás del extremo diestro del Oporto, que también puede jugar como lateral.

Además, el club portugués tiene este verano la necesidad de hacer caja con algunos jugadores para poder cumplir con el 'Fair Play' financiero impuesto por la FIFA. Y en esa puerta de salida están futbolistas como Diego Leite, Alex Telles, 'Tiquinho' Soares, Aboubakar o el propio Corona, al que Julen Lopetegui conoce muy bien de su etapa en el Oporto. Pese a todo, el club luso no está por la labor de 'regalar' a su jugador, que ha tasado al jugador entre los 25 y 30 millones de euros, un precio prohibitivo para el Sevilla teniendo en cuenta la posicion que ocupa en el mexicano en el campo y los planes que tiene Monchi para los laterales este verano.

Sin embargo, Julen Lopetegui en una charla con el programa mexicano Fútbol Picante, ha reconocido que estaría encantado de poder contar con 'Tecatito' en el Sevilla. "Es una de mis debilidades, es un jugador extraordinario. Tiene mucho talento, una capacidad de control de juego y situaciones ofensivas muy alta, con una velocidad importante", expresó el míster nervionense.

Pese a todo, Lopetegui sabe que su fichaje no está en las cantidades económicas que maneja el Sevilla, al menos este verano, cuando todavía le restan dos años de contrato. "Yo lo cogería con los brazos abiertos, sin pensarlo, pero si no ha salido es porque imagino que el Porto pediría muchísimo dinero. Está siendo de los mejroes jugadores de la liga portuguesa los dos últimos años y si me preguntas si lo tendría en mi equipo, te diría que si con rotundidad", finalizó.