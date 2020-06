El Borussia de Dortmund rebasa a Sevilla, Betis, Lille...

José Juan Macías, delantero del Chivas de Guadalajara e internacional mexicano de sólo 20 años tiene todas las papeletas para convertirse en la próxima gran venta del fútbol azteca. Desde que comenzó a brillar en su cesión en el Club León, al goleador no le paran de salir pretendientes, a cada cual más interesado en adelantarse a la competencia y ayudarle a cumplir su sueño de jugar en Europa; una aspiración que primero parecía conducirle a España, que hace unos días le llevaba a Francia y que, a día de hoy, todo apunta a que podría estar en Alemania.

Y es que si la pasada semana el futuro de Macías parecía ligado al Lille galo, ahora ha surgido el Borussia de Dortmund como otro posible destino para uno de los jugadores más prometedores de la Liga MX. Los germanos, que ya han demostrado su ojo clínico con los jóvenes fichando a Haaland o Jadon Sancho, entre otros, han echado sus redes sobre el azteca, adelantándose al citado conjunto francés, así como al Valencia, la Real Sociedad y también el Sevilla y el Betis, que se han interesado por el ariete en los últimos meses.

Las cadenas de televisión mexicanas Fox Sports y TUDN informan de que el futbolista más valioso del campeonato de México -Transfermarkt le tasa en un precio estimado de 9 millones de euros- el acuerdo entre el jugador y el Dortmund estaría muy cerca de cerrarse, después de que los teutones, como se reveló en un capítulo de su serie de Amazon Prime 'Inside Borussia Dortmund', enviase ojeadores a presenciar los partidos del azteca a León, Guadalajara y Toluca, así como para ver el debut de Macías con la selección mexicana ante Trinidad y Tobago, en la Liga de Naciones de la Concacaf.

No obstante, en el Lille no se rinden aún y la prensa francesa asegura que siguen los contactos con el Chivas de Guadalajara, club al que pertenece Macías, y que estos están siendo positivos. Siempre según los medios de este país, el Lille ha ofrecido 10 millones de dólares por el delantero, a quien quieren para suplir una más que probable salida de Victor Osimhen.

Macías nunca ha escondido su deseo de jugar en Europa idea en la que redundó hace unos días, en declaraciones a medios de su país, desde el máximo respeto a Chivas. "La intención de ir a otro continente existe, aunque ahora todo está parado. Por el momento no puedo pensar en eso, no puedo soñar con ir a Europa porque la actualidad es otra. Me interesa solo estar en forma y mejorar físicamente para llegar bien a la reanudación del torneo en México", señaló, prudente.

En referencia al parón mundial por el coronavirus, el atacante consideró que lo importante es guardar la calma y no perder la condición física, porque eso será un primer paso en su búsqueda por salir al fútbol del Viejo Continente. "Hay que verle lo positivo a esto, solo es una pausa por una razón; sigo trabajando para alcanzar ese sueño. Europa vendrá después, estoy seguro", indicó el delantero.