Nuevo sondeo del Betis por Embarba, con cuatro ofertas de Primera

El Betis permanece esta semana atentos a las salidas, con Feddal y Javi García abriendo una puerta que podrían tomar Loren Morón, Aïssa Mandi o Cristian Tello. Precisamente este último ya estuvo cerca de salir en enero, con el Espanyol como club más interesado. En Heliópolis manejaban el nombre de Adrián Embarba, entonces en el Rayo, como posible sustituto; pero el extremo madrileño acabó en Cornellà y el catalán siguió en el Benito Villamarín. Tras el descenso de los pericos, el área que comanda ahora Antonio Cordón ha vuelto a realizar un sondeo por el veloz futbolista de 28 años.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, hasta cuatro equipos de Primera división se han puesto en contacto con los agentes de Embarba y/o con el Espanyol en las últimas horas, para conocer su situación y los planes de futuro que tienen ambas partes. El cuadro barcelonés quiere hacer caja y se siente fuerte para negociar gracias a que, a diferencia de otros como Raúl de Tomás o Leandro Cabrera, el contrato de Embarba no incluye una cláusula que le obligue a aceptar una oferta de LaLiga que le iguale el salario actual.

Las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el Betis ha hecho una primera toma de contacto, pero al conocer que el Espanyol no se plantea su cesión y sólo accedería a un traspaso, ha transmitido que no podría abordar este asunto hasta que avance un poco más en materia de salidas y obtenga algo de liquidez. Si Pellegrini de verdad le quiere, Cordón no debe dormirse; pues Granada (flamante equipo de Europa League), Eibar y Osasuna también le ofrecen seguir en la máxima categoría del fútbol español.

Embarba (con contrato hasta 2024) resulta interesante para el Betis al presentarse como una oportunidad de mercado, ya que, en principio, la idea de Pellegrini es reforzar su ataque con un extremo más diagonal que vertical, que se interne y deje espacio para la progresión del lateral. Es decir, el perfil dibujado se adapta mejor a las características del madridista Brahim Díaz -ha solicitado su cesión-; porque el madrileño, al que vuelven a ver como posible sustituto de Tello, destaca precisamente por jugar muy abierto y buscar espacios para utilizar su endiablada velocidad y su capacidad de desborde.

La curiosidad añadida de esta historia es que el Betis y Embarba no coincidirán en el Marbella Football Center por sólo unos días. Los verdiblancos acabarán este fin de semana su concentración y seguirán preparándose en Sevilla. Se cruzará, por lo tanto, con el Espanyol, que iniciará el próximo martes un total de 12 días de concentración en tierras malagueñas. El conjunto entrenado ahora por Vicente Moreno, ex del Mallorca, se desplazará a la localidad costasoleña el día 25 de agosto, permanecerá hasta el 5 de septiembre y disputará allí sus cuatro primeros amistosos.

El Espanyol intentó escapar a salir de los puestos de descenso a golpe de talonario y realizó una potente inversión en la ventana de transferencias invernal. El cuadro perico se hizo con el delantero Raúl de Tomás pagándole al Benfica 20 millones de euros, se llevó al Getafe a Leandro Cabrera a cambio de otros 9 millones de euros (pide ahora 15 por él) y abonó los 10 millones de euros de la cláusula de rescisión de Embarba al Rayo.

Betis, Granada, Eibar y Osasuna ya saben que la intención de la dirigencia blanquiazul es recuperar la inversión, con Embarba y con el resto de jugadores que gozan de buen cartel. La postura inflexible en la negociación con el Benfica por Cabrera ya da una pista de por dónde pueden ir las conversaciones por Embarba. Ahora, les toca hacer cuentas a los interesados en su contratación.