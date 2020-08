Arteta no se resigna a perder a Ceballos: "Él me lo dejó claro"

Los capítulos se suceden en el culebrón del verano que tiene como protagonista a Ceballos. El futuro del centrocampista continúa en el aire aunque muy a menudo se conocen ciertos avances que apuntan hacia un lado o hacia otro. Hoy mismo se ha sabido, según Mundo Deportivo, que el medio ha trasladado al Real Madrid su deseo de jugar la próxima temporada en el Betis.

Sin embargo, hoy mismo han apuntado prácticamente lo contrario desde Londres, pues Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, principal amenaza en la carrera por hacerse con los servicios del de Utrera, no se resigna a perderle y asegura que el jugador le transmitió su deseo de quedarse en los 'Gunners', donde jugó cedido el pasado curso.

"De vez en cuando hablamos y sabe la buena impresión que tengo de él. Me dejó bastante claro que su intención era quedarse con nosotros", ha señalado en rueda de prensa el entrenador español, que añadió que todavía no conoce la decisión del Real Madrid pero que muestra su deseo de contar con él en la 20/21: "Obviamente el Real Madrid está involucrado y todavía no sé lo que quieren. Es un jugador que evidentemente nos interesa porque, como vimos en los últimos meses de la temporada, es capaz de aportarnos muchísimo".

En el Emirates pugnan por mantener en sus filas a Ceballos, que no entra en los planes de Zidane y que nunca ha escondido su deseo de regresar al Benito Villamarín más allá de que se haya encontrado bien en el Arsenal.