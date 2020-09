El Rennes, a la carga por Rui Silva con mucho dinero; el Betis aún confía

El Betis lleva tiempo trabajando la opción de Rui Silva, desde antes, incluso, del desembarco de Antonio Cordón, aunque, con el director general deportivo ya en su cargo, la negociación ha tomado un rumbo diferente. Y es que las dificultades económicas inherentes a la crisis sanitaria que mantiene al público fuera de los estadios impide hacer apuestas fuertes, al menos tan fuertes como pretende el Granada. Los nazaríes no consiguen renovar al portero portugués, pero tampoco negocian por debajo de su cláusula, 15 millones de euros. El Villarreal llegaba hasta las diez con objetivos (7+3), pero nada. Los verdiblancos se quedaron en cuatro por un porcentaje del pase.

Sea como fuere, en Heliópolis movieron ficha, aprovechando la estrecha relación entre el alto ejecutivo extremeño y el futbolista, fruto del desempeño del primero como CEO del Grupo Hope (dueños del Granada, entre otros), apalabrando su fichaje para el curso venidero, cuando quedará libre, una táctica que intentaron otros equipos. Ya en la 21/22, con Claudio Bravo cumpliendo (o no) su segunda campaña de vinculación, Dani Martín de vuelta (seguramente) de una cesión en Segunda y Joel en la misma situación que ahora afronta Rui, tendría más encaje en una plantilla y un club con economía más holgada (todos cruzan los dedos al respecto en LaLiga).

Ocurre que, mientras esté en el mercado, el internacional portugués de nuevo cuño, a quien William Carvalho y algún otro (Agra) habrían convencido de vestir de verdiblanco, puede decidirse por otro destino. O, mejor dicho, el Granada aceptar alguna propuesta de traspaso. Y el Rennes amenaza con ser una seria apuesta. Según 'Ouest-France', los bretones estarían dispuestos a echar el resto por Rui Silva en cuanto el Chelsea cierre la compra de su guardameta Mendy, una operación que se iría a los 25 kilos. Por el momento, han puesto ocho sobre la mesa rojiblanca.

Todo hace indicar que serán rechazados, pero incluso 15 supondrían un movimiento rentable para el Stade Rennais llegado el caso. Desde el entorno del luso aclaran a ESTADIO que no tienen constancia del interés rojinegro por el momento, por lo que no existiría un entendimiento económico con el ex de Nacional de Madeira. Además, por lo que ha podido saber este medio, la Ligue 1 no atrae especialmente a Rui Silva, más partidario por ahora de respetar su compromiso verbal con el Betis. No es para respirar tranquilos, aunque sí un pequeño alivio para Cordón.

Mientras tanto, Diego Martínez, entrenador nazarí, dejaba clara su postura y la del club sobre este asunto: "Rui Silva es portero del Granada C.F. y, mientras yo sea entrenador de este equipo, jugarán aquellos jugadores que entienda que son los más adecuados para ganar el partido y que ofrezcan el mejor rendimiento posible. Rui es uno de los nuestros, es uno más, un jugador muy importante para nosotros y que nos ha dado muchísimo en estos dos años (...) Ojalá podamos seguir disfrutando de él durante muchísimo tiempo".