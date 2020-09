Emi Martínez ya es el portero argentino más caro de la historia

El Aston Villa confirmó este miércoles el fichaje de Emiliano Martínez por 21,5 millones de euros, lo que le convierte en el portero argentino más caro de la historia.

Tanteado por el Betis en el arranque del mercado de fichajes, Antonio Cordón se encontró con el deseo del Arsenal de traspasar al jugador y no de una cesión por la que había preguntado la entidad verdiblanca. El arquero ha firmado un contrato de cuatro años hasta 2024 con los Villanos. El acuerdo estaba cerrado desde hace días, aunque los trámites han retrasado el anuncio.

Martínez llegó al Arsenal en 2010 y desde entonces sólo ha jugado 39 partidos con los 'Gunners', 28 de ellos la pasada temporada por la lesión de Bernd Leno. El guardameta realizó un gran final de temporada con la consecución de la FA Cup contra el Chelsea y puso la guinda al pastel llevándose la Community Shield ante el Liverpool en la tanda de penaltis.

Durante su estancia en el Arsenal, Martínez disfrutó de cesiones al Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading.

"No podría estar más feliz de irme por la puerta grande, con los aficionados del Arsenal apoyándome. Estoy muy agradecido por los 11 años que he pasado en el Arsenal, incluso si en muchos momentos ha sido difícil para mí y he sufrido", dijo Emiliano en su despedida del Arsenal.