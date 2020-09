El Sevilla, a por Ze Luis; Koundé, Bale, Messi... así vienen las portadas

La salida de Gareth Bale, vista como un alivio en Madrid y con gran alegría entre la prensa inglesa, acapara portadas a nivel internacional, con el regreso goleador de Leo Messi haciéndole sombra en Barcelona o la ambición de Koundé, que quiere aspirar a todo con su Sevilla.

Sin embargo, desde el país vecino llega otra noticia que afecta directamente al cuadro de Lopetegui. Y es el supuesto interés por el delantero caboverdiano del Oporto Zé Luis, al que según esta información, el equipo de Nervión intentaría fichar, lo que obligaría a dar salida a uno de sus delanteros.

Se da el caso de que el Celta, uno de los principales interesados por Carlos Fernández, barajó al punta del Oporto si no podía hacerse con el sevillano. Pero su precio es más caro, pues los Dragones piden por él 20 millones después de que hubieran pagado casi 10 el pasado verano al Spartak de Moscú para hacerse con sus servicios.

Con 7 goles en los poco más de 1.000 minutos que pudo disputar la pasada campaña, no es la primera vez que su nombre se ha relacionado con Nervión. El pasado enero, cuando el Sevilla buscaba un delantero para suplir a Chicharito y Dabbur y antes de que llegara En-Nesyri, Monchi tanteó la opción de que llegara cedido, pero el Oporto sólo estaba dispuesto a una venta y pedía el doble que ahora. Ahora, la situación es diferente, pues las lesiones se cebaron con él en la segunda parte de la temporada y apenas pudo jugar. De ahí que se haya reducido el precio a la mitad. No obstante, no parece que sea un prioridad para el Sevilla fichar a un delantero, aunque si sale Carlos...

