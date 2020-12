VIENTO A FAVOR

Los de Lopetegui, sin Navas pero ya con Acuña, a aprovechar la inercia europea en un feudo otrora hostil para acercarse a los puestos de Champions

POZUELO, ALTO Y CLARO

El MVP de la MLS sí se ha "imaginado en sueños" de vuelta en el Betis, "pero, en la realidad, no"; y 'se moja' en el lío accionarial: "Hace tiempo que no se hacen las cosas bien. Yo con Serra las veía mejor"

CONTACTOS POR JOTA PELETEIRO

Queda libre en verano; gusta a Valladolid, Atalanta y Brighton

EL PLAN DE SERRA

De conseguir 'Es posible otro Betis' el acceso al poder, el balear sería la máxima autoridad deportiva, pero dejaría a Pellegrini en su cargo y propondría a Cordón una reubicación

"SI NO LLEGAN, ME GUSTARÍA SABERLO"

Plaza no oculta que esperaba fichajes, pero se resigna