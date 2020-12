Jota, Serra, la inercia del Sevilla y un derbi decisivo

Los Getafe-Sevilla de los últimos años no son partidos cualquiera. El equipo madrileño, con Bordalás, se ha instalado en la pelea por Europa y ganar en el Coliseum no es tarea fácil, lo que hace de este encuentro decisivo y más tras la derrota ante el Madrid. Ya con Acuña en el equipo, Lopetegui gana una de sus bandas en una jornada donde todas las miradas estarán puestas en Madrid y no sólo por la visita nervionense sino porque en Valdebebas se jugará un derbi que puede marcar la lucha por la liga y en el que el Atlético puede dar un hachazo a la clasificación.

Jota Peleteiro en el ámbito deportivo y Serra Ferrer en el insitucional marcan la actualidad de un Betis que espera ratificar ante el Villarreal la mejoría experimentada en Pamplona.

Los premios The Best nombran finalistas a los de siempre (Messi y Ronaldo) además de a un Lewandowski que apunta a arrebatarles la corona. En Italia, despiden a su héroe del 82 y vislumbran la salida de Dybala. También la de Mediapro y Roures, pero en este caso en Francia...

Así vienen las portadas deportivas de este sábado.