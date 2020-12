Palinha, difícil para un Betis eficaz en Copa, Óscar y el premio a Lewandowski

El nombre de Palinha, que el Betis tuvo presente como alternativa a Guido Rodríguez en el pasado mercado invernal, había vuelto a aparecer relacionado en las últimas semanas en diversos medios habida cuenta que William Carvalho vuelve a estar en la órbita de clubes poderosos. Sin embargo, lo que pretendía ser un intercambio de cromos por un precio similar se complica y el Sporting no piensa soltar ahora a un jugador que es indiscutible en el líder de la Liga NOS. Al menos así lo publica hoy en portada el diario O Jogo, quien señala que el club lisboeta, que no quiere deshacer el plantel en un año que tiene opciones reales de título. Pediría 30 millones de euros por el internacional sub 20 luso.

Su nombre aparece entre los muchos que ya empiezan a vislumbrarse de cara al mercado que se acerca, aunque antes, las competiciones domésticas aprietan en una Navidad en la que tendremos mucho fútbol. Empezando por una Copa del Rey que hoy vivirá su sorteo después de que el Betis asegurara ayer su pase con un partidos serio y de LaLiga, que hoy ya está de vuelta con el Huesca y el Athletic peleando por salir del furgón de cola.

En el Sevilla FC, Óscar se postula como alternativa para Lopetegui. Mientras en Madrid y Barcelona, Llorente y Pedri son protagonistas. Sin embargo, el gran nombre del día fue Lewandowski, que por fin destronó al dúo Messi-Ronaldo de la cima de los premios The Best.

Así llegan las portadas deportivas en la previa del fin de semana.