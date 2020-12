Dos eternos candidatos a salir de Betis que vuelven a la palestra

El Betis necesita enjugar de aquí a final de temporada alrededor de 18 millones de euros, según hizo público uno de los candidatos de 'Es Posible Otro Betis', el ex consejero Joaquín Caro Ledesma, esta semana. Un recorte salarial que debe llegar bien en forma de ventas o en ahorro de fichas, aunque el presidente verdiblanco, Ángel Haro, añadía que esta opción se puede combinar con otras fórmulas imaginativas. Y es que, incluso, el club podría quedarse en déficit, asumiendo una rebaja en su tope de gasto en la 21/22, si desea apurar la ventana estival del año que viene, con la Eurocopa como posible escaparate para que se revalorizaran algunos de sus efectivos más llamativos.

Con todo, los movimientos invernales serían bien recibidos para aliviar la carga económica de los heliopolitanos. Manuel Pellegrini ya dio por hecho que no vendrá nadie, con lo que preferiría no debilitar más su plantel, conformándose con la recuperación de Camarasa y Canales en la segunda vuelta como únicos fichajes. No obstante, si el Betis consigue liberar alguna ficha y reducir su partida destinada a la primera plantilla podrían plantearse variaciones en la nómina, sobre todo si los que se marchan dejan dinero en las arcas.

En este contexto, las páginas especializadas en este tipo de rumorología señalan de nuevo a dos de los eternos candidatos a marcharse: Diego Lainez y Loren Morón, de los que menos minutos están teniendo para el míster chileno. El mexicano, que tampoco aprovechó su primer titularidad (este jueves en la Copa del Rey ante el UCAM Murcia), siempre ha sido reacio a buscar minutos fuera de La Palmera, aunque ofertas no le faltaron. De hecho, cada vez que se abría la pasarela de transferencias, contaba con llamadas interesantes: Lazio, Lyon, Huesca, Cádiz, Eibar, Levante...

De momento, el extremo y su familia siempre frenaron cualquier cesión o traspaso, confiados en que llegara la oportunidad de manos de Setién, Rubi o Pellegrini, la ansiada continuidad, pero se sigue resistiendo. Por lo tanto, este enero se antoja como una vía cada vez más clara de salida. Según 'Fichajes.net', los gaditanos han vuelto a la carga por el ex de América, posicionándose su director deportivo, Óscar Arias, para acoger al azteca, que ofrecería alternativas a Álvaro Cervera en hasta tres posiciones de la media punta. La última palabra la tiene Diego.

En otro orden de cosas, desde Italia llegan de nuevo 'cantos de sirena' para Loren. 'Todofichajes.com' señala al Nápoles, destino recurrente para el marbellí, que no acaba de quitarse el sambenito de tercero en las preferencias de Pellegrini para la punta de lanza, con Sanabria y Borja Iglesias por delante, aunque es cierto que han ido rotando. Por el '16' se rechazaron, según se publicó, hasta 12 millones de euros, solicitando los responsables verdiblancos no menos de 18. La cesión al Celta cayó a última hora de la ventana estival-otoñal en saco roto, como las intentonas de Cardiff, West Brom, Barcelona o Milan en las precedentes.

El cuadro partenopeo, que estaría forzando el reencuentro de Loren con Fabián, pondría sobre la mesa, según la citada fuente, la nada despreciable cifra (sobre todo, en estos tiempos de pandemia) de 15 kilos. Teniendo en cuenta, además, que la inmensa mayoría de este montante sería plusvalía, el Betis se mostraría muy receptivo a desprenderse del atacante, con Raúl García, encima, apretando desde el filial, si bien queda que todo se plasme en una propuesta formal y por escrito. De consumarse, la entidad heliopolitana se colocaría en una posición económica más solvente para, incluso, llegar a plantearse alguna contratación barata para la recta final de la 20/21.