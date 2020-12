Todos los caminos del Benfica conducen a Carvalho... y el Betis se lo piensa

"William es importante y lo seguirá siendo", zanjaba este sábado Manuel Pellegrini ante las dudas que suscita el rendimiento de Carvalho, que aprovechó la baja de Guardado por lesión para hacerse, de nuevo, un hueco en las preferencias del chileno para acompañar a Guido Rodríguez en el doble pivote, con goles frente a Valladolid y Real Madrid para refrendar el paso al frente del luso-angoleño, quien, no obstante, ha retomado esa aparente desidia en su juego que se materializa en errores letales en la salida.

Su mal momento coincide con los rumores de una salida invernal, aunque el Betis, con su entrenador como principal defensor de esta tesis, no está dispuesto a perder potencial en enero si no puede suplir una hipotética marcha, lo que dificulta un tope salarial desbordado. Por otro lado, la necesidad de enjugar hasta 18 millones de euros de aquí al próximo verano condicionará cualquier movimiento, puesto que el ex de Sporting Clube es uno de los que más cobra de la plantilla heliopolitana, por lo que liberaría una ficha que ronda los 2,5 kilos netos.

El problema para validar un posible traspaso estriba en que el principal postor de WC es el Benfica, que no está dispuesto a invertir a mitad de temporada más de 10 millones de euros. Por esas cifras, a Haro y Catalán no les compensa desprenderse de un mediocentro que costó hace apenas dos años y medio 16, más otros cuatro en variables, con la obligación, además, de desembolsar otros 10 para adquirir un porcentaje de sus derechos según las prestaciones del internacional portugués.

Con la Eurocopa a siete meses vista -era una oportunidad perdida de 'colocar' a William el verano pasado en caso de revalorización-, el Betis no aceptará menos de 20 millones por el centrocampista de 28 años, que ya vio frustrado el salto a la Premier League en la anterior ventana, cuando Leicester y Wolves se plantearon contratarlo, aunque sin apostar de verdad por el fichaje. Actualmente, las 'Águilas' son su gran alternativa, con su ex entrenador en los 'Leones', Jorge Jesus, como gran incentivo para desembarcar en Da Luz.

Además, todos los caminos del club encarnado conducen a Carvalho, ya que Lille y Nápoles rechazaron las propuestas por Boubakary Soumaré y Eljif Elmas, respectivamente, ambos de 21 años y con unas opciones de generar plusvalías mayores que las del bético. Pero la urgencia por potenciar la sala de máquinas, donde Gabriel, Weigl y Taarabt no están funcionando del todo, obliga al Benfica a buscar soluciones convincentes. Hasta la fecha, la fórmula que convence en la capital lusa es la de la cesión con opción de compra, aunque en la planta noble del Villamarín piden otras garantías.

Es complicado que acepten adquirir forzosamente al de Luanda el 1 de julio de 2021, aunque el entendimiento entre lusos y heliopolitanos podría llegar en un término medio: el préstamo con una opción que se transforme en obligación con la disputa de un número determinado de partidos o la consecución de ciertos logros. Para que tome cuerpo esta vía, debería ser una cesión remunerada para que el ahorro se acerque a los 5 kilos ahora y ronde la veintena en verano. Las condiciones para el pacto se antojan óptimas, aunque, advierten a ESTADIO, el tema aún está verde.