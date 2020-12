Cuatro clubes de LaLiga, en las plegarias invernales de Samu Castillejo

A buen seguro, si a Samu Castillejo le diesen la opción de volver atrás en el tiempo, se pensaría dos veces el 'Sí, quiero' que le dio al AC Milan en el verano de 2018. Entonces, su carrera deportiva y su caché subían como la espuma después de despuntar en el Málaga con sólo 19 años y de confirmar su progresión en tres brillantes cursos en el Villarreal. Su marcha al conjunto 'rossonero' parecía prolongar esa ascensión meteórica, pero el extremo ha encallado en San Siro, pasando de una media de 30 partidos por temporada a una media que apenas supera la decena de encuentros en sus tres años en la capital de la Lombardía.

En los últimos mercados de fichajes se ha llegado a dar por hecha su salida de Milán, pero finalmente veía cómo esa posibilidad se esfumaba. Las altas exigencias de los italianos -pagaron cerca de 22 millones por él y no aceptan negociar por menos de 15 kilos- y los cambios de entrenador (Gattuso, Giampaolo, Pioli...) le invitaban a pensar en que su suerte allí por fin cambiaría. No obstante, algunos problemas físicos han sido un poderoso hándicap para cumplir sus deseos y Castillejo no aguanta más el rol secundario y sueña con regresar a LaLiga española, con varios clubes de postín en sus plegarias.

En este sentido, el Sevilla FC es el club para el que más ha sonado. De siempre, Monchi ya se interesó en él cuando despuntaba en el Málaga y le tentó, tanto en su etapa en el 'Submarino' como ya de milanista. Sobre todo, en el año que llegó Pablo Machín, su nombre compartió agenda con otros como el ahora 'txuri urdin' Cristian Portu, entonces en el Girona, y Quincy Promes, que llegó del Spartak antes de firmar por el Ajax.

Los nervionenses, según el portal deportivo italiano milanlive.it, vuelven a aparecer en el horizonte de un Castillejo cada vez más decidido a volver a España. Eso sí, la competencia en Nervión es feroz. De hecho, los blanquirrojos han cedido a jugadores de banda como Alejandro Pozo o el deslumbrante Bryan Gil -de características similares- al ver que Lopetegui ya tenía cubiertas las bandas. Además, en el Sánchez-Pizjuán esperan que Idrissi justifique su fichaje y se lo ponga más difícil a Suso, Ocampos, Munir...

El otro gran candidato a acoger a Castillejo es el Atlético de Madrid, otro viejo pretendiente del malagueño. Simeone siempre le ha mirado con buenos ojos, pero en el cuadro colchonero la competencia tampoco sería menor, con la 'resurrección' de Lemar, el buen momento de Carrasco, la pujanza de Correa o la predilección del Cholo por alinear a teóricos mediocentros en los costados (Koke, Saúl, Marcos Llorente...).

Castillejo quiere volver a España, pero, desde luego, no para cambiar el banquillo del Milan por el del Sevilla o el Atlético; de ahí que, siempre según las citadas fuentes, su entorno contemple también las opciones de Valencia o incluso del propio Villarreal, que podría quedarse sin Take Kubo en enero, ya que el Real Madrid no está muy contento con los escasos minutos que Unai Emery le está dando al joven japonés. En unos días, se abre el mercado. Y esta vez, Castillejo lo tiene más claro que nunca.