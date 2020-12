Llega enero: los jugadores que podrían cambiar de equipo y el porqué

Jon Bautista, Loren Morón, Manu García, Pjanic, Radoja, Carlos Bacca, Trincao, Carlos Fernández, Augusto Fernández, Sergio León, Oiham Sancet, Junior, Óscar Rodríguez... Todos son jugadores conocidos, algunos incluso internacionales y muy cotizados, y que aparecen en esta lista porque se encuentran entre los que menos minutos han jugado en el presente campeonato. Todos ellos con menos de 300 minutos en LaLiga.

Unos nombres que, en algunos casos, serán noticia a lo largo del próximo mes porque se verán relacionados con alguno de los muchos cambios que se podrán hacer a partir del 4 de enero.

Jugar poco no significa que vayan a salir. Alguno no ha jugado por estar saliendo de una lesión, otros porque está acoplándose a su nuevo club y no tiene fácil quitarle el puesto al que ya lo tenía, pero también los hay que apenas cuentan, se devalúan y saldrán; ya sea por iniciativa propia de los futbolistas o porque los clubes así lo dispondrán para aligerar fichas, para que sus jugadores se revaloricen o porque, simplemente, sus técnicos no los quieren.

Unos saldrán finalmente y otros no, pero la lista de opciones es larga.

Estos son los jugadores más llamativos que podrían cambiar de aires en el próximo mercado invernal.