Isco decide jugar en el Sevilla junto a Lopetegui

En su salida delcoinciden todos.ha perdido la confianza en Isco, quien sólo ha jugado(ha sido suplente en cinco de los seis partidos de la fase de grupos y tan sólo disfrutó de ese último cuarto de hora en el partido ante el Shakhtar Donetsk). El futbolista se ha cansado de su situación y quiere marcharse en este mercado invernal.

Aunque Zizou reconoce que no le está dando la posibilidad de demostrar lo buen jugador que es, no está dispuesto a dejarle salir ahora porque sabe que la temporada es muy larga y le puede necesitar en el centro del campo. Isco acaba contrato en el 2022 y, según AS, ha elegido al Sevilla para jugar junto a Julen Lopetegui, el técnico que le ha sacado mayor rendimiento.