El mercado de fichajes de invierno en directo:: noticias, cesiones, traspasos...

La llegada de Pochettino al PSG, confirmada ayer, abre la puerta a unas especulaciones que habían tomado fuerza en los días previos y que afectan directamente al Barça, pues según la prensa inglesa eso podría facilitar la llegada de Messi junto a Neymar.

Precisamente, en el Real Madrid, Zidane pidió el pasado viernes que se solucionen las renovaciones cuanto antes. Ayer, uno de los implicados, Lucas Vázquez, era preguntado por ello y no quiso mojarse. "Con goles, empezando así, va a ser difícil no regalarte la renovación ¿no?", le preguntaron el Movistar LaLiga a la conclusión del Real Madrid-Celta. El jugador, sin esconder con una sonrisa que le gustaría seguir, admitía que aún no hay acuerdo: "Eso ya lo veremos, no depende solamente de mí".

Arrancamos con el Real Madrid, que no hizo ni un fichaje en el mercado estival, pero que no quiere que se le escape el fichae de Alaba y podría cerrarlo a seis meses de que concluya su contrato con el Bayern. Según aseguraba ayer Marca, firmaría por cuatro años y cobraría 10 millones de euros por cada una de ellos.



¡Buenos días!! A un día de que oficialmente se abra el mercado en España, todo se acelera en un mercado que va a ser, como el del verano, muy especial.