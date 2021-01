El mercado de fichajes de invierno en directo: noticias, cesiones, traspasos...

Aleñá, cuya cesión al Getafe está a punto de hacerse, recibía los elogios de Koeman. "Es un jugador de futuro que tiene que jugar. Es joven y él ha decidido intentar buscar una salida", indicó el holandés sobre la segunda cesión del canterano.

Jonathan Woodgate, el que fuera central del Tottenham y del Real Madrid, ha advertido a Harry Kane para que se vaya al Madrid. "Si el Real Madrid lo quiere, tiene que irse. Si quiere ganar trofeos y estar en el pedestal de Messi, Cristiano Ronaldo y ese tipo de jugadores, tiene que marcharse. No me lo imagino ganando campeonatos con el Tottenham, ni esta temporada ni la próxima. Aún les cuesta mucho llegar al nivel y a donde están el Liverpool y el Manchester City. No ganarás nada en el Tottenham, ve al Real Madrid a subir de nivel. Si quiere ganar la Champions, tiene que irse al Madrid", avisa.

Y hoy lo hacemos con el Real Madrid y con una renovación de Sergio Ramos de la que se va a seguir hablando mucho en las próximas semanas. Uno de los clubes que supuestamente habría pujado por él se cae. Según el Manchester Evening News, el Manchester City de Guardiola no contemplan la incorporación del camero.

¡Buenos días! Día de Reyes, en el que todos esperan regalos y en el que algunos llegarán en forma de fichajes. Comenzamos...