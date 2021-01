Optimismo general para el adiós de William Carvalho, que no será inminente

Seguramente no en los términos que más convengan al Real Betis, pero todo hace indicar que la salida de William Carvalho será la tabla de salvación para los heliopolitanos en este mercado invernal. Condicionado por la necesidad de enjugar entre 15 y 18 millones de euros de exceso en la parcela deportiva antes del 30 de junio de 2021, los verdiblancos han vuelto a poner a la venta a sus efectivos con caché alto, dentro de los prescindibles, con el mediocentro luso-angoleño y uno de los tres delanteros en el punto de mira. Si todo se da bien, incluso, podría permitirse el lujo de reforzar la plantilla ahora con un jugador de contención a coste cero (cedido o libre).

Pero todo apunta a que se resolverá a finales de mes, no de forma inminente. En la planta noble del Benito Villamarín descartan la urgencia que apuntaba este sábado un portal de información local. No hay nada cerrado con el Benfica, que, como recoge hoy la prensa portuguesa, ve avances en las comversaciones, que no están ni mucho menos cerca de concluir. El principal problema estriba en las exigencias béticas, que pasan por acercarse lo máximo posible a los 20 kilos, habida cuenta de que el 25% de lo recaudado irá al Sporting Clube, equipo de procedencia de Carvalho.

Las 'Águilas' no van a poder reunir ni siquiera los 15 millones en que han fijado su tope para este movimiento, pero su entrenador, Jorge Jesús, presiona para reencontrarse con el centrocampista que hizo destacar con los 'Leones' y desde la directiva encarnada le han prometido un esfuerzo. Según 'O Jogo', el Benfica quiere hacerle sitio desprendiéndose del interior zurdo Franco Cervi, a quien quieren de vuelta en Argentina, y el mediapunta Chiquinho, con mercado en la Liga NOS, aunque habrá que ver si ambos efectivos liberarían cantidades relevantes.

Sea como fuera, el Betis exige en la operación cláusulas que le permitan contar con el dinero deseado antes o después, por lo que acepta el préstamo, siempre que éste sea remunerado (entre sueldo y contraprestación, se ahorraría desde ya unos cinco millones de euros), pero quiere que la opción de compra, de 15 como poco más bonus con el fin de redondear la veintena necesaria para cuadrar sus cuentas, se convierta en obligación según el rendimiento de William. Todas las partes, incluida Media Base Sports, son optimistas, si bien dan por hecho que el pacto se retrasará días, incluso semanas.