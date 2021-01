El último pretendiente de Sanabria y lo que piensa el Betis de él

No tiene ninguna intención de forzar una salida en este mercado invernal, como ya explicó hace unos días ESTADIO Deportivo, lo que no es óbice para que su nombre siga sonando como futurible para diferentes clubes, especialmente de una Serie A que conoce bien. Con tres dianas en 17 partidos este curso con el Betis, la última de soberbio testarazo a pase de Fekir para sentenciar el triunfo en Huesca este lunes, Tonny Sanabria afronta con tranquilidad la vigente ventana de transferencias, consciente de que todo puede pasar, aunque con ganas de triunfar aquí.

En la planta noble del Benito Villamarín, por su parte, hacen cuentas para firmar un central, con Sokratis en la 'pole', al tiempo que necesitan liberar fichas y masa salarial, para lo que se han elegido las salidas de William Carvalho, uno de los tres delanteros y, quizás, alguno de los menos utilizados, casos de Sidnei o Juanmi, pues la lesión de Dani Martín impedirá nuevamente, salvo milagro, su préstamo al Tenerife. De los de arriba, Borja Iglesias parece el señalado, si bien nadie pagará ni de cerca los 28 kilos que costó, por lo que sólo se ahorrarían su alta ficha.

Pellegrini ha rotado mucho a sus artilleros, pero siempre pareció que Sanabria era su favorito. Es, de hecho, el que más minutos acumula (981'), por los 490' del gallego y los 478' de Loren, si bien el marbellí parece haber tomado la delantera y es el titular en LaLiga en lo que va de 2021, cuando el paraguayo apenas suma 46 minutos de los 270 oficiales entre los torneos de la regularidad y el K.O. Incluso, estuvo inédito en el derbi, prueba para algunos de que le enseñaban la puerta de salida, aunque volvió con gol en El Alcoraz desde el banquillo.

En Italia, el Genoa apretó por él el pasado verano, aunque sin pasar de los 10 millones de euros entre fijo y variables por el 90% del pase, solicitando el Betis casi el doble por él, lo que fijó en la opción de compra de su contrato de préstamo de 18 meses al 'Griffone'. Ahora, según la prensa transalpina, el que piensa en Sanabria para enero es el Bolonia. La tasación que desde allí se realiza, en cambio, dista mucho de la realidad (6 kilos), generándose una propuesta de cesión con opción de compra que ni en fórmula ni en precio satisfará a los verdiblancos.

Los de la Emilia-Romaña no están teniendo suerte con el delantero, pues, antes de intentar reclutar al guaraní, lo persiguieron infructuosamente con Inglese (Parma), Pellegri (Mónaco) y Lammers (Atalanta). Por los dos primeros no llegan a las cifras exigidas por sus respectivos clubes, al tiempo que en Bérgamo no dejan salir al neerlandés más que con un 'prestito seco', como dicen en Italia, mientras que el Bolonia quiere un ariete que puedan tener a medio plazo en propiedad. Solamente le queda reunir suficientes fondos para traer al que quieren.