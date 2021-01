Mercado Betis: La última 'novia' de Mandi y la que pierden Borja Iglesias y Loren

No es ningún secreto que el Betis busca reforzarse, especialmente con un defensa central y, si es posible, con un delantero rápido y potente, en el presente mercado invernal, aunque antes debe liberar fichas (todas ocupadas actualmente en los dos primeros equipos profesionales) y masa salarial. Las salidas en forma de cesión o traspaso resultan fundamentales, con William Carvalho, Loren, Sanabria y Borja Iglesias copando casi todas las miradas, aunque lo cierto es que las restricciones monetarias heredadas de la crisis sanitaria han congelado, a lo Filomena, los movimientos en toda Europa.

Incluso, las operaciones más sencillas, como el préstamo de Dani Martín al Tenerife, apalabrado desde finales de verano, se ha frustrado por la nueva lesión importante del guardameta asturiano, por lo que deberán acelerarse otras vías y dar rienda suelta a las soluciones imaginativas (la ingeniería financiera de la que habla Haro) para buscar los fondos necesarios que sustenten la llegada, por ejemplo, de Sokratis, a todas luces el elegido para el eje de la zaga. Una tarea complicada, habida cuenta de que la mayoría en el plantel verdiblanco ha perdido valor con las últimas campañas.

Con el fin de su contrato a un semestre vista, Mandi no dejará previsiblemente ingresos en esta ventana, prefiriendo todos sus pretendientes llevárselo a coste cero en verano. Se habló de Atlético, Inter o Liverpool, pero su nueva agencia, Wasserman, no maneja ofertas concretas en estos momentos más allá de la de renovación por parte heliopolitana que no han aceptado. El último en sumarse a la lista de pretendientes sería el Al-Ahli saudí, que sueña con reunir a la pareja que forma con Benlamri en la selección de Argelia.

El técnico de la escuadra de Yeda, Vladan Milojevic, habría pedido encarecidamente a los dirigentes la potenciación de su retaguardia, posicionándose los blanquiverdes por Mandi e intentando reclutar este mismo mes de enero a su compañero, actualmente con pocos minutos en el Olympique de Lyon. Una salida exótica y deportivamente no muy jugosa para el bético, aunque el tema económico seguramente lo compensaría.

En lo que se refiere a Borja y Loren, el diario 'Atlántico' especifica que ya no son objetivos del Celta, rival del conjunto verdiblanco, por cierto, el próximo miércoles 20 de enero en el partido que cerrará la primera vuelta del campeonato liguero. Y es que, con la llegada del 'Chacho' Coudet a Vigo, la urgencia de reforzar la delantera no ha desaparecido, pero sí los nombres, que son otros. Ni el ariete gallego, sondeado en la ventana anterior, ni el marbellí, cuya cesión estaba acordada el 5 de octubre, al borde del 'deadline', hasta que el Betis se echó atrás, son ya pretendidos por los celestes.