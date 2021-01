El mercado de fichajes de invierno en directo: noticias, cesiones, traspasos...

El Tondela anuncia el fichajede Roberto Olabe, procedente del Eibar

El C.D. Tondela anuncia la llegada del centrocampista español Roberto Olabe (24 años) procedente del Eibar. Es el primer refuerzo invernal del club portugués y llega cedido hasta final de temporada.



El Inter no paga a sus jugadores y renegocia con el Madrid el primer pago por Achraf

El Inter de Milán no está pagando los salarios a sus jugadores ni ha podido realizar el pago al Madrid por el fichaje de Achraf Hakimi, que cumplía en diciembre. Así lo asegura el diario 'La Repubblica'. El conjunto italiano está acusando la crisis económica provocada por el coronavirus, tiene problemas de liquidez y ni sus futbolistas ni el cuerpo técnico están cobrando. El Inter ha renegociado con el Madrid la fecha del primero de los pagos, que era de 10 millones de euros, de los 40 totales que deberá abonar el próximo 30 de marzo.











OFICIAL: Duncan llega cedido al Cagliari

Joseph Alfred Duncan llega a préstamo hasta final de temporada procedente de la Fiorentina y, tras entrenar hoy bajo las órdenes de Di Francesco, se sabrá si mañana el centrocampista parte de la convocatoria para enfrentar al Milan.



Mandzukic, al Milan gratis tras su paso por el Al Duhail

Cada vez son más insistenten los rumores que apuntan a la llegada de Mario Mandzukic al Milan. Según medios italianos, esos rumores están cerca de convertirse en realidad porque el croata hace ya diez meses que ha terminado su contrato con el Al Duhail.



El Chelsea, a por el delantero del Flamengo, Bruno Henrique

El Chelsea está interesado en el delantero del Flamengo Bruno Henrique, según el diario Lance. El internacional brasileño también está en la agenda del Al-Hilal de Arabia Saudita. El club de Riad está dispuesto a ofrecer 10 millones de euros.



El West Bromwich Albion negocia con el Celta la cesión de Okay Yokuslu

El internacional turco podría reforzar el centro del campo del West Bromwich Albion. Según apunta Daily Mail, Celta quiere liberar masa salarial y el mercado le ofrece una inesperada posibilidad. Según el Daily Mail, el penúltimo clasificado de la Premier League inglesa y el club vigués están negociando la cedión de Okay. El citado diario británico informa de que Sam Allardyce, el experimentado técnico de Los Albion, quiere contar con el jugador del Celta para reforzar la defensa y la zona ancha de su equipo.





Georginio Wijnaldum se irá libre del Liverpool al Barça

A pesar de que Klopp había pedido al Liverpool que lo retuviera a toda costa, el centrocampista termina contrato el próximo 30 de junio y, según informa Mirror, se marchará al Barcelona para jugar junto a Koeman. Klopp ha manifestado en rueda de prensa que no tiene " nada que decir sobre eso. He dicho lo mucho que aprecio a Georginio como persona y como jugador. Realmente no hay nada más que decir al respecto".





El Arsenal quiere a Neto, pero el Barça no lo cederá; sólo quiere una buena venta

El Arsenal quiere fichar al meta Neto Murara, que ha pedido que le dejen salir, pero según ha confirmado Ronald Koeman el Barça no se plantea la cesión del portero brasileño en este mercado inveranal. Su representante, Kia Joorabchian, ya sabe que el club catalán sólo sólo aceptará una venta, y por una buena cifra.



Lautaro Martínez, muy lejos del Barça El que cada día está más lejos del Barça es Lautaro Martínez. El delantero argentino acaba de confirmar que está a un paso de renovar con el Inter, pese a que aún le quedaaban dos años y medio de contrato. "Mi agente y el club están trabajando entre bastidores y yo mantengo la calma. Solo estoy pensando en darlo todo por el Inter y esperar a que se llegue a un acuerdo para mi renovación", ha asegurado en la Gazzetta dello Sport.

La Unión Berlín ficha talento El Unión Berlín confirma la incorporación del joven delantero alemán Leon Dajaku, una de las perlas de la cantera del Bayern, de sólo 19 años.





Gago debuta como técnico

El exmadridista Fernando Gago, quien semanas atrás anunció su retirada como futbolista profesional, será el próximo entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, que milita en la Primera división argentina.



El exmadridista Fernando Gago, quien semanas atrás anunció su retirada como futbolista profesional, será el próximo entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, que milita en la Primera división argentina.



Papu Gómez, ¿al PSG?

El delantero argentino 'Papu' Gómez, enfrentado a su entrenador en el Atalanta, es uno de los objetivos del Paris Saint-Germain, según asegura Le10sport. Según éste, Di María habría intercedido para que su compatriota fichase por el eclub parisino.





Javi Gracia no quiere salidas

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, dijo tras ser preguntado por el futuro de Rubén Sobrino en este mercado de invierno que, pese a no depender de él la confección de la plantilla, trabaja con la idea de que no abandonará el equipo ningún jugador. "Rubén es un jugador que ha jugado en la Copa y algunos de liga como sustituto, pero es un jugador de la plantilla. Tiene una predisposición grande a ayudar y en esas estamos. No valoro salidas de Rubén ni de ningún otro, creo que todos van a seguir conmigo y en esa situación trabajo", señaló en una rueda de prensa.



El entrenador del Valencia, Javi Gracia, dijo tras ser preguntado por el futuro de Rubén Sobrino en este mercado de invierno que, pese a no depender de él la confección de la plantilla, trabaja con la idea de que no abandonará el equipo ningún jugador. "Rubén es un jugador que ha jugado en la Copa y algunos de liga como sustituto, pero es un jugador de la plantilla. Tiene una predisposición grande a ayudar y en esas estamos. No valoro salidas de Rubén ni de ningún otro, creo que todos van a seguir conmigo y en esa situación trabajo", señaló en una rueda de prensa.

Los de Villas-Boas ofrecen unos 8 millones de euros más variables por el delantero polaco, que está apartado en el Nápoles por Gennaro Gatusso y estuvo cerca de llegar al Atlético de Madrid para suplir a Diego Costa.André Villas-Boas, técnico de Les Phocéens, ha confirmado en rueda de prensa que se está tratando su fichaje: "Todavía no he hablado con Milik, pero hay negociaciones con el Nápoles. Nuestro director deportivo, Pablo Longoria, está siguiente de cerca el caso".El exjugador del Sevilla F.C., Diogo Figueiras (29 años), deja el Braga, que ya tiene propuestas de Rio Ave y Famalicão para hacerse con sus servicios. Ambos clubes están a la espera de lo que decida el presidente del Braga, António Salvador. Diogo firmó en el 2018 por cuatro temporadas por el conjunto portugués, pero no ha tenido la continuidad que esperaba.El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, quiere cerrar la cesión del centrocampista inglés del Tottehnham Dele Alli, con el que no cuenta José Mourniho. Pochetino ya lo tuvo en los Spurs y quiere volver a contar con él en su recién estrenada etapa en el baquillo parisino, así lo asegura 'The Guardian'.No hay confirmación oficial, pero todo apunta a que el atacante del Arsenal, Folarin Balogun (19 años), se marchará al Leipzig con la carta de libertad tras finalizar contrato el próximo mes de junio. Así lo indica The Sun. El Arsenal perdería a una de las grandes perlas de su cantera.El carrilero derecho Tomas Tavares (19), que se encontraba cedido en el Alavés, regresa al Benfica según ha comunicado el propio conjunto babazorro.Junior Firmo podría seguir los pasos de Aleñá, cedido al Getafe, con rumbo a Italia. El exjugador del Betis interesa al Nápoles, según apunta en Italia. Explica 'Sky Italia' que el conjunto napolitano habría iniciado ya conversaciones con el Barcelona para tratar de conseguir una cesión en este mercado invernal.Soualiho Meité (26) ya es nuevo jugador del Milan. El centrocampista franco-marfileño llega cedido por el Torino hasta el final de la presente temporada.Desde Italia vinculan un nuevo nombre con el Real Betis. Se trata del central del Inter de Milán Stefano Sensi, al que años atrás, con motivo de su explosión en el 'Sassuolo', llamaban el 'nuevo Verratti'

El delantero de la Roma, Carles Pérez (22 años), vuelve a aparecer vinculado al Sevilla F.C. No está teniendo minutos en el conjunto italiano y hay varios clubes de LaLiga que siguen sus pasos. Para que esa posibilidad se diera, tendría antes que salir Carlos Ferández. "El Betis ha visto ya en tres ocasiones a Lukasz Poreba", asegura el medio polaco Meczyki. A Poreba, de 20 años, lo siguen también Hertha de Berlín (el salto natural del jugador polaco suele ser a la Bundesliga) y el Hellas Verona , de la Serie A. El ya internacional sub 21 (seis partidos, dos goles) es un mediocentro fuerte, con recorrido, buen manejo de ambas piernas y un golpeo peligroso.Siempre atento a las jóvenes promesas, Monchi habría puesto sus ojos en uno de los centrales más prometedores de Segunda división. Se trata de Alejandro Francés, canterano del Zaragoza que ya jugó algunos partidos la campaña pasada como lateral diestro, si bien ha sido en los últimos meses cuando se ha consolidado en el eje de la zaga del conjunto maño, convirtiéndose en un pilar para Juan Ignacio Martínez. Aunque el Betis no puede fichar hasta que no haya salidas, se está relacionando al central Luis Abram, de 24 años, zurdo, con pasaporte comunitario e internacional por Perú , con el conjunto bético. Una opción que ya suena desde el pasado verano.



Desde Italia aseguran que el Betis lo tiene muy avanzado con Sokratis Papastathopoulos. Es la principal opción del conjunto bético en este mercado invernal para el centro de la defensa. Capitán de la selección griega, habitual en la Champions League... lleva doce años en ligas de primer nivel y es un seguro de vida, pese a los 32 años que marca su carnet. El Club Atlético Osasuna renueva hasta el año 2023 con una clausula de rescisión de 8 millones de euros en LaLiga Santander. El número 8 rojillo renueva su vinculación con la entidad navarra un año y medio después de aterrizar en Pamplona.