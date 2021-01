El mercado invernal para el Betis a una semana del 'deadline': así está cada caso

Insiste el director general deportivo del Betis, Antonio Cordón, en que no habrá incorporaciones invernales ("en un 99,9%" dijo en concreto) por las limitaciones económicas heredadas de la crisis sanitaria, que obligan a la entidad verdiblanca a enjugar de aquí a que se cierre el ejercicio 20/21 entre 15 y 18 millones de euros por el desfase que ha producido en las cuentas la ausencia de público en los estadios lo que resta de temporada. Con todo, las llamadas y los movimientos no cesan en los despachos de la planta noble del Benito Villamarín.

Varios intermediarios, además de sus propios agentes, tienen la encomienda de mover a los futbolistas que no cuentan demasiado para Pellegrini o que, aun contando, pueden dejar un mayo pellizco en las arcas, un nutrido grupo conformado por los que no tienen intención alguna de marcharse, al menos ahora, y por aquéllos que, de acceder, tampoco han recibido propuestas jugosas. Por una razón no ya sólo económica, sino también de espacio, hay que dejar resquicios antes de que aterrice nadie nuevo.

De producirse el milagro, la idea del Betis es contratar a algún futbolista de contención, llegando a a avanzar gestiones con el veterano central griego Sokratis Papastathopoulos, mientras que tampoco se vería mal, en el mejor de los casos, la llegada de un portero que supla a los lesionados Bravo y Dani Martín. Si saliera uno de los tres delanteros, Cordón trataría de compensarlo con la cesión de un hombre de ataque.

