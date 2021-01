Ponen a Betis, Celta, Real Sociedad y Almería tras un talento: Pellistri

Facundo Pellistri (19) andaba haciendo cosas muy llamativas en el Peñarol y el Manchester United se adelantó a los muchos interesados que rondaban al extremo, desembolsando 8,5 millones de euros para llevárselo a Inglaterra.



Y, obviamente, el cambio tan drástico de liga y país ha impedido hasta el momento que el extremo uruguayo esté teniendo protagonismo, más allá de algunos partidos con el equipo sub 23 o en la Copa de la Liga. Así las cosas, desde Inglaterra se asegura que el United quiere que salga a préstamo ahora en enero, para que siga creciendo, y apuntan a que su destino va a estar en LaLiga.



En concreto, se habla de Real Betis, RC Celta, Real Sociedad y UD Almería como equipo interesados en acoger a Pellistri, punto que Calciomercato confirma, metiendo también como opciones alternativas al Sassuolo y el Club Brujas.



Se trataría de un préstamo sin ningún tipo de opción a compra, aunque en el Betis, en concreto, ya han avisado de que no están para dispendios, al menos si antes no sale alguien. Y el mercado está muy parado. Pellistri, que tiene pasaporte español, es diestro, aunque también puede actuar como extremo zurdo, donde Pellegrini no termina de dar con la tecla.





A first #MUFC goal for @FPellistri07! ??



Neil Wood's side lead Southampton 2-1 after an eventful start to the second half.#MUAcademy pic.twitter.com/2NR7jEwHyw — Manchester United (@ManUtd) December 4, 2020