El mercado de fichajes de invierno en directo: noticias, cesiones, traspasos...

Mitroglou vuelve a casa seis años después

Y de uno que no sale a otro que se confirma. El Aris Salónica anuncia el fichaje del veterano delantero griego Konstantinos Mitroglou, que estaba sin equipo tras acabar contrato con el Olympique de Marsella. Firma por una temporada y media.

"Eriksen se quedará en el Inter. No se va porque no vamos a fichar a ningún jugador, por lo que no podemos dejar que se vaya. Estoy muy contento por su gol", aseguró anoche en la RAI Antonio conte. Se había hablado de un intercambio con Torreira que finalmente no tendrá lugar.Otro jugador del City, que estaba cedido en el Getafe, deja el equipo. Ante Palaversa, que apenas ha contado para Bordalás en algún momento residual, ha puesto fin a su etapa como azulón, pero no regresará a su club de procedencia, pues ya ha sido cedido de nuevo: al KV Kortrijk belga.Después de hace oficial el fichaje del ex bético Molinero, el Real Murcia suma a su plantilla al delantero de Guinea Bissau Marcos Mendes.Y si ayer decíamos que era un día clave por Eric García, así ocurrió. Y no precisamente para satisfacción de Ronald Koeman. El central del Manchester City terminará su contrato con el club británico y llegará libre en junio. La Junta Gestora del club azulgrana se reunió anoche y descartó gastar dinero en este mercado invernal.Y abrimos con un fichaje que puede afectar indirectamente al Betis: el de Mateo Musacchio por la Lazio. Primero, porque el jugador ha sido relacionado en los últimos tiempos desde Italia con el conjunto bético y, segundo, porque elimina la opción de Mandi como alternativa, como así apuntaban algunos diarios italianos.¡Buenos días! Si ayer fue el Papu, Tuchel, Raúl Navas, Molinero... Hoy se esperan más novedades en un mercado que se calienta en los últimos días.