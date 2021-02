"Rui Silva es frío y calculador; siempre supe que triunfaría"

"Estaba en la cantera de Nacional, junto a otros tres o cuatro jugadores jóvenes que se ejercitaban a veces con el primer equipo. Yo lo subí al sénior. Entonces, teníamos un portero con mucha veteranía (Gottardi), por lo que el primer curso fue de aprendizaje. Al siguiente (la 15/16), el titular se fue y había que decidir entre apostar por un arquero más curtido o confiar en Rui Silva. Tenía cierta influencia en los directivos de aquella época y les convencí de que debíamos contar con el chaval. Felizmente, mi intuición no me falló. Por eso, te puedo decir que no me sorprende en absoluto el éxito y el reconocimiento que está cosechando. Ya lo dije públicamente. Y se está confirmando el potencial y el porvenir que le adivinaba. Sabía que en poco tiempo estaría en la agenda de clubes importantes y en la selección portuguesa". Quien así habla es Manuel Machado, el entrenador que 'descubrió' al primer fichaje del Betis para la 21/22.

Retirado desde hace dos años, a sus 65, el de Guimaraes atiende a ESTADIO de vuelta de su 'trabajo'. Asesora a los nuevos rectores de una entidad de su tierra, sin ánimo de lucro, aportando su bagaje y su conocimiento. "Estoy entretenido y me siento útil con esta especie de voluntariado, porque ya he aparcado mi carrera. Salían ofertas en categorías inferiores aquí en Portugal, en Arabia y en otros países exóticos, pero, para aceptar una aventura de ese tipo a mi edad, tiene que haber mucho dinero de por medio para que compense", se sincera el veterano entrenador, que no se ve con argumentos para comparar a Rui Silva con los que serán sus tres compañeros la próxima temporada ("sólo conozco bien a Bravo") y admite que no ha seguido puntualmente los partidos de su ex pupilo en el Granada como para opinar abiertamente de su crecimiento.

"Está claro que ha mejorado y que se ha curtido, pero aquí ya se le veía que llegaría lejos. Espero que el Betis, si se confirma que jugará allí, sea el paso que necesita su carrera. Cualquiera de los clubes para los que ha sonado serían superiores al Granada, con todos mis respetos, pero él está en una edad importante para tomar una decisión correcta que puede ser clave para su futuro. Él y su agencia sabrán por qué tiene que ser el Betis. En cualquier caso, la exigencia y la presión serán mayores", insiste Machado, que no cesa de elogiar a su compatriota: "Va a demostrar seguro sus condiciones, que no son excelentes en un apartado concreto, pero sí notable en todos. Es un portero muy completo y moderno. De gran envergadura, tiene brazos largos y una complexión atlética. Es ágil y equilibrado. También mentalmente, pues toma decisiones rápidamente y de manera acertada".

El veterano preparador, por último, cree que lo anímico es el factor diferencial en Rui Silva: "Algo muy positivo en él es que tiene un gran control emocional de los partidos. En el mejor sentido de la expresión, es un portero frío y calculador. Como en Nacional, en el Granada no empezó jugando, pero sabe esperar. Mira y aprende. Espera su momento y, cuando le llega la oportunidad, la aprovecha. Siempre está preparado. Y se ha adaptado a lo que demanda el fútbol ahora en su posición. Por eso digo que es moderno, pues, sin dejar de destacar en el juego aéreo, los reflejos y otros factores llamémosle clásicos, sabe que hoy en día el portero es el primer elaborador de las jugadas de su equipo, que tiene que saber vivir y sentirse cómodo fuera de los tres palos".