A vueltas con el futuro de Fekir en el Betis: primeras 'novias' de postín

La venta de Tonny Sanabria al Torino, que reportará al Betis, de recibirse todos los pluses (relativamente fáciles de ejecutar, pues no están ligados a su productividad goleadora), más de doce millones de euros, ha aliviado considerablemente la tesorería heliopolitana, obligada al ajuste por el retraso de la vuelta a los estadios del público y por la inexistencia de ingresos extraordinarios en forma de traspasos hace dos ventanas. Según algunas fuentes, el desfase estaría entre los 15 y los 18 millones de euros, por lo que todavía será necesaria otra operación más como mínimo antes del 30 de junio, no necesariamente de este tipo.

En principio, el conjunto 'granata' abona al contado (se descartó el aplazamiento) siete millones de euros, con otros tres en variables que sí se percibirían en el futuro, amén del ahorro en el sueldo del delantero de aquí al 30 de junio de 2022, lo que tenía firmado con el Betis, y que asciende en total a más de dos kilos. Hubo ofertas, en octubre y en enero, por Loren, Borja Iglesias, William Carvalho, Juanmi, Lainez y Sidnei, si bien casi ninguna realmente interesante, por lo que acabaron siendo descartadas. En algunos casos, se pueden o se deben reactivar para que el tope salarial no se vea afectado en la campaña venidera.

El mediocentro luso-angoleño y el delantero marbellí aparecen como soluciones para generar futuras plusvalías o, como poco, una liberación relevante en materia de emolumentos (2,5 limpios el ex del Sporting Clube), pero no son los únicos. Con Canales recién renovado, amén de atado (con una cláusula de 50 millones) y asentado en la capital hispalense, todas las miradas apuntan a Nabil Fekir, que cumple su segundo curso en Heliópolis. Y no porque el internacional francés esté deseando cambiar de aires (de hecho, acaba de comprarse una casa en los alrededores de Sevilla), sino porque a todas las partes les interesaría, económicamente hablando, un movimiento en verano.

Negado ante el gol desde principios de temporada, el '8' sí se está echando el equipo a la espalda en otros apartados cruciales del juego, aunque su disponibilidad futura ha despertado el interés de clubes cada vez más importantes. Como ya se publicó, Valencia y Atlético tantearon al atacante a la par que el Betis, como también clubes de China, Qatar y el Nápoles, si bien Haro y Catalán trabajaron a destajo para convencer al campeón del mundo de la conveniencia de enrolarse en un proyecto en crecimiento. Ahora, Real Madrid e Inter habrían vuelto a la carga, tanteando al entorno del mediocampista de cara a la 21/22, según diversas publicaciones.

Ocurre que la falta de 'cash' en este mercado post pandemia es flagrante, por lo que difícilmente se alcanzarán las cifras que barajan en la planta noble del Benito Villamarín, pues se abonaron hace año y medio 19,75 millones, más otros diez en variables. El tercer plazo de la amortización del fijo por Fekir es inminente, razón de más para que el Betis, como poco, escuche ofertas, entre otras cosas porque, contando con el sueldo de su hermano Yassin, recién promocionado a la primera plantilla, los ex del Lyon cuestan unos cuatro kilos por campaña.

El caso es que el presunto interés del Madrid queda un poco en entredicho al estar vinculado, en teoría, a una petición de Zidane, con un pie fuera por los malos resultados del conjunto blanco a la hora de la verdad. Eliminado de la Copa del Rey por el Alcoyano en octavos de final, con la Liga casi descartada por la gran ventaja del Atlético y con la Champions como última bala, todo hace indicar que Florentino Pérez prescindirá del galo más pronto que tarde, por lo que sus recomendaciones caerían seguramente en saco roto. La idea, según las mismas fuentes, es vender a Isco y aprovechar ese dinero para ir a por Fekir, aunque, como se ha reflejado antes, no parece una vía muy sólida.

Menos aún interesaría al Betis lo que proponen en Italia: el Inter estaría buscando un intercambio entre Sensi y Fekir, cuya diferencia en valor de mercado es de unos 7 millones de euros. Medios transalpinos hablan de una operación que supondría unos 35 millones de euros, aparentemente para compensar a los verdiblancos con algo de efectivo para que la compraventa le conviniese. Una fórmula que, si se llega a plantear, seguramente no convenza a una directiva que sólo soltaría a su jugador-franquicia a cambio de una jugosa cantidad.