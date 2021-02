El Betis podría hacer al Besiktas la misma jugada que con Víctor Ruiz

El Betis, como tantos otros clubes golpeados por la crisis económica heredada de la pandemia, prepara otro par de ventanas, al menos, gobernadas por la autarquía, el ahorro y el coste cero. Ya la 20/21 se saldará con cuatro incorporaciones veraniegas sin desembolso alguno por traspaso (los libres Bravo y Víctor Ruiz, el cedido Miranda y un Montoya desvinculado del Brighton a cambio de unas cantidades aplazadas en función de su rendimiento) y ningún fichaje invernal, con las ventas de Feddal (al Sporting por 2,15 kilos) y Sanabria (al Torino por 7+3) como movimientos destacados en el apartado de salida y las promociones desde el filial de Paul, Rodri y Yassin Fekir.

Antonio Cordón, consciente de la necesidad de descargar masa salarial, prepara ya una o dos ventas importantes, por lo que trabaja igualmente para cubrirse las espaldas con otros jugadores que cobren menos y que, a ser posible, lleguen gratis. El primero de ellos es Rui Silva, que termina contrato el próximo 30 de junio con el Granada y, aparte de no renovar, respetó el precontrato firmado hace varios meses con los verdiblancos, que podía romper a cambio de dos millones de euros (cuatro, de ser el Sevilla FC su destino) hasta el pasado 1 de febrero. El cancerbero luso no será el único, ya que en la planta noble del Benito Villamarín buscan también laterales, centrales, mediocampistas polivalentes, extremos y delanteros.

El siguiente, de hecho, podría ser Dorukhan Toköz (24), 'box to box' turco que quedará libre en breve, puesto que el Besiktas no ha logrado renovarlo. De hecho, en el país otomano y en Italia, donde manejaron su nombre clubes como Lazio y Udinese, ven al mediocentro siguiendo el mismo camino que su ex compañero Víctor Ruiz. Así, el Betis se arriesgó, aunque con una oferta económica a la baja, a firmar al central catalán, desvinculado unilateralmente de la entidad estambulita por impagos, pese a la amenaza de una sanción de la Fifa, que acabó dando la razón al jugador. Ahora, negocia su continuidad más allá de la única temporada por la que se comprometió.

Tokoz, internacional absoluto con la selección turca tras superar una grave lesión en la 19/20, ha disputado 23 encuentros oficiales esta temporada, saldados con tres asistencias. Según los medios locales, el conjunto heliopolitano, que podría repetir la exitosa jugada de Víctor Ruiz, le habría ofrecido un contrato hasta 2023 a razón de 1,5 millones de euros netos por ejercicio. Desde La Palmera no se pronuncian al respecto, si bien es cierto que se trata de un centrocampista versátil, de ida y vuelta, con llegada y agresividad, un perfil que, añadido al coste cero, podrían convertir al canterano del Eskisehirspor en un futurible interesante para el Betis.