Un guiño para Luis Abram, que todavía no ha decidido su futuro

El de Luis Abram (24) es uno de los nombres más interesantes que ofrece el mercado de futbolistas libres (a fecha 30 de junio de 2021), con lo que ha sido vinculado varias veces con clubes de LaLiga, entre los que destacan el Real Betis, el Alavés o el Celta (donde su compatriota Renato Tapia habría hablado maravillas de él). Su notable nivel en Vélez Sarsfield, con el que no ha renovado ni piensa renovar, y su deseo de dar el salto a Europa, con pasaporte comunitario (por su ascendencia italiana) bajo el brazo, invitan a pensar en un trasvase que todavía no se ha producido, aunque la decisión definitiva se antoja próxima.

De momento, al menos, el central peruano ha recibido un guiño que, como poco, le permitirá mantener el ritmo y la forma hasta que se produzca el cambio de aires. Porque la directiva bonaerense le había dado un ultimátum que expiraba esta semana: si no firmaba una nueva vinculación, sería apartado el resto de curso y no jugaría más. Una salida que contrastaba con su deseo de seguir dándolo todo hasta el último día de su contrato. Al final, el más que posible traspaso de su compañero de demarcación, Lautaro Giannetti, ha devuelto la normalidad a Abram. Porque el italo-argentino ya no formó parte de la citación en el compromiso del domingo ante Sarmiento, pues se encuentra en Georgia para firmar por el Atlanta United de la MLS, donde se reencontrará con Heinze.

Obviamente, Mauricio Pellegrino, míster de Vélez y siempre optimista con la posible renovación de Abram, pidió poder seguir contando con el zaguero zurdo, que se despedía teóricamente en la cita del 13 de febrero ante Newell's Old Boys en la Copa de la Liga, pero que repitió en el centro de la defensa el 21-F, una situación que se prolongará mientras toma una decisión sobre su futuro. Por lo que se sabe, no ha firmado ni apalabrado su llegada a ningún club, rechazando, eso sí, propuestas que no le satisfacían.