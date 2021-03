La extraña carambola que relaciona a Betis, Carvalho y un ex del Barça

El propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvía a señalar al Betis recientemente, tras publicarse los reajustes en los topes salariales una vez cerrado el mercado invernal, como uno de los clubes obligados a vender o a realizar rebajas en su plantilla, si bien apuntaba que no tenía de plazo hasta el 30 de junio, como se sospechaba, sino hasta el mes de septiembre, cuando debe arrancar la Liga 21/22. Por ende, los verdiblancos esperarán seguramente al desarrollo de la Eurocopa a la espera de que alguno de sus activos se revalorice lo suficiente como para obtener la tajada necesaria, pues, pese a la venta en enero de Sanabria al Torino (7+3), aún habría otros tantos millones de euros que enjugar.

Todas las miradas se dirigen a William Carvalho, que arrancó como un tiro el presente curso, pero que se ha convertido, cuando no está lesionado, en un suplente de lujo. Equipos británicos como el Leicester, el West Bromwich Albion y el Wolverhampton llevan tanteando al mediocentro desde el verano pasado, uniéndose a la puja más recientemente el Benfica, si bien ninguno ha llegado a las exigencias heliopolitanas: en torno a 20 kilos en total para compensar lo que costó en su día. Ni siquiera el ahorro de su alta ficha (2,5 netos) aliviaría lo suficiente a una institucional que no descarta poner en el mercado, llegado el caso extremo, a Fekir o Guido Rodríguez, si bien prefieren todos que sea el luso-angoleño la moneda de cambio.

No obstante, el mal momento en general del mercado por culpa de la pandemia complica operaciones de la magnitud deseada, hasta el punto de que clubes de primer nivel no se han reforzado esta campaña o lo han hecho de manera testimonial, la mayoría recurriendo a trueques o a cesiones con pago diferido. Por eso, aunque el Betis apura para no malvender a sus futbolistas, probablemente deba ceder en la ventana venidera por un bien mayor. Y, en ese contexto, apuntan desde Italia una carambola improbable que vincula a los de La Palmera con un ex del Barça y el propio William.

Se trata de Arturo Vidal, relegado a un rol secundario en el Inter de Milán por unas actuaciones discretas en Champions League y la Serie A. Pese a ello, el chileno lleva ya 30 encuentros oficiales, si bien apenas 1.700 minutos, pues salió hasta nueve veces desde el banquillo, siendo suplido una docena. Con contrato hasta 2022 y 33 años en su haber, el polivalente centrocampista podría entrar, según algunos medios transalpinos, en una hipotética operación de traspaso de Carvalho a los 'neroazzurri' para abaratarla. Piero Ausilio, director deportivo de los lombardos, estaría encaprichado del internacional portugués, al tiempo que el míster bético, Manuel Pellegrini, convencería a su compatriota para volver a España.

Partiendo de la base de que se trataría de una carambola harto complicada, el sueldo de Vidal en el Calcio es inasumible hoy día en Heliópolis, donde el 'Top 1' salarial está ocupado por Nabil Fekir, con 3,5 millones de euros netos al año, más lo que cobra su hermano Yassin. Por detrás estaría el propio Carvalho, que percibe 2,5. El otrora culé, que ganaba 7,5 kilos en la Ciudad Condal, aceptó rebajar sus emolumentos a seis en Milán, por lo que habría que realizar un esfuerzo enorme cuando, precisamente, Haro y Catalán desean desprenderse de William para ajustar su tope salarial.