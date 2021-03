Así está realmente el 'caso Abram' en clave bética

Mucho se ha hablado desde el pasado verano del interés del Betis por Luis Abram (25), emergente central peruano de Vélez Sarsfield que se ha resistido hasta la fecha a renovar, por lo que quedará libre el próximo 30 de junio. A las condiciones de este zaguero zurdo se unen tanto su pasaporte italiano, que le permitiría no ocupar una de las tres plazas reservadas a jugadores comunitarios -los verdiblancos, eso sí, sólo tienen a Lainez y a Emerson, este último con bastantes opciones de marcharse-. Encima, el coste cero, inevitable condición para la mayoría (si no todas) de las operaciones de la próxima ventana, convierten al internacional andino en más atractivo si cabe.

En Heliópolis pensaron en Abram como posible relevo de Mandi, con el que ahora comparte curiosamente agencia de representación (Wasserman), pero también gustaba como complemento al franco-argelino, ahora más cerca al parecer de renovar. Y es que Sidnei, lastrado últimamente por las lesiones, no tiene asegurada su continuidad, mientras que Víctor Ruiz firmó sólo por una temporada y todavía no ha sellado una continuidad que sí se está negociando, como avanzó ESTADIO Deportivo. Bartra, recién recuperado de una complicada dolencia, es el cuarto en discordia.

Como se informó puntualmente en esta página, el peruano estuvo sobre la mesa de Antonio Cordón, con el beneplácito de Manuel Pellegrini, las dos últimas ventanas de transferencias, aunque, por unas razones o por otras, su fichaje no ha avanzado como, por ejemplo, el de Rui Silva, apalabrado desde junio de 2020 y cerrado del todo en febrero pasado, cuando el portugués no ejerció su cláusula de escape pagando dos millones de euros, cuatro si era para enrolarse en el Sevilla FC. Por Abram, según ha podido constatar ED, hubo acercamientos más o menos serios, pero lo cierto es que, a día de hoy, no existen conversaciones con el Betis.

Alavés y Celta, como dos conjuntos italianos y el Galatasaray turco, se postulan como las principales vías para que el suramericano dé el salto a Europa. LaLiga siempre fue su prioridad, pero no a cualquier precio. En Vigo coincidiría con su compatriota y compañero de selección Renato Tapia, que ha dado informes inmejorables del defensa, que tampoco desdeñaría un desembarco en uno de los 3-4 grandes clubes de Portugal. En estas fechas, sus asesores no descartan ni mucho menos al Betis, aunque entienden este silencio reciente como una reducción del interés que sí llevó a los verdiblancos a adelantarse a la competencia pidiendo precios y condiciones.