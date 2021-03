Las preferencias de Tokoz y el Betis para este verano

Cada vez suena con más fuerza y asiduidad el nombre de Dorukhan Toköz, prometedor centrocampista turco que, a sus 24 años, ya ha alcanzado tanto la titularidad en el Besiktas como la internacionalidad absoluta, precisamente a unos meses de quedar libre. El próximo 30 de junio, dado que no tiene pinta de renovar, emigrará a una de las cinco grandes Ligas, como es su deseo y ha verbalizado su todavía presidente, que le está buscando sustituto en el mercado por la evidencia de que no podrá retenerlo.

Udinese, Betis y Celta aparecen como las opciones más apetecibles para el versátil futbolista de Eskisehir, que ha actuado como pivote, mediocentro, interior, lateral (hasta a pierna cambiada, por la izquierda) y central, lo que lo convierte en una pieza todavía más valiosa. Sin embargo, las versiones distan mucho según la fuente, por lo que ESTADIO ha querido enfrentarlas para conocer, a día de hoy, cuáles son las opciones de que Toköz acabe vistiendo la camiseta verdiblanca a partir de la 21/22.

Incluso, se llegó a publicar cuál era la propuesta económica que tenía sobre la mesa del Betis un mediocampista que está pidiendo una prima de fichaje generosa y un sueldo que se aproxime lo máximo posible a los dos millones de euros netos, pero nadie se lo da. El Besiktas llegó a plantarse en 800.000 fijos más pluses, aunque Toköz mantiene su apuesta de ir a un torneo mejor que la SüperLig. Así lo sostiene el periódico otomano 'Sabah Spor', que determina que el interés de la Serie A no ha sido tan fuerte como el de béticos y celestes, que se disputan su contratación.

Porque el centrocampista, un 'box to box' en toda regla, prefiere LaLiga por encima de cualquier otro destino. El periodista especializado Serdar Sar?da? se atreve a decir que Heliópolis sigue estando en lo más alto de su lista de preferencias y que es más probable que acabe en La Palmera que en cualquier otro sitio, si bien desde la planta noble del Benito Villamarín enfrían esta opción. Así, mientras que se reconoce 'off the record' el seguimiento a Luis Muñoz (Málaga), destapado ayer por ESTADIO, se incluye a Toköz en una lista de ofrecimientos que se estudiarían, llegado el caso, si sale uno de los centrocampistas que componen el plantel, pues el Betis se considera cubierto por dentro con Guido, Guardado, Paul, William Carvalho, Canales, Fekir y el retornado Edgar.