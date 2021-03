El Big Data del Sevilla echa humo con la nueva perla georgiana de nombre impronunciable

Que se preparen los aficionados del Sevilla FC, por si acaso, y que vayan pensando alguno de sus imaginativos apodos y diminitivos. Y es que después de que su técnico recomendase a la nueva perla del fútbol georgiano fichar por el club nervionense como inmejorable trampolín para triunfar en la elite, más vale ir practicando cómo se pronuncia el nombre de Khvicha Kvaratskhelia, mediapunta y extremo ambidiestro del Rubin Kazan, que con sólo 20 años ya es la estrella de la selección absoluta de Georgia y que ha irrumpido en el escaparate mundial con el gol que logró el pasado fin de semana en su partidazo ante la selección española.



Khvicha Kvaratskhelia podría ser el enésimo fichaje impronunciable (e imposible de escribir) que llega a Nervión, donde ya tuvieron que sacarse un master en fonética para animar al ucraniano Yevhen Konoplyanka -comparan al joven georgiano con la versión de éste en Dnipro-, del neerlandés de origen marroquí Khalid Boulahrouz o del francés de madre polaca y padre de Martinica Timothée Kolodziejczak; sin dejar atrás a los también polacos Grzegorz Krychowiak o Piotr Trochowski -con pasaporte alemán- o el danés Michael Khron-Dehli, por poner sólo algunos ejemplos recientes de que Monchi no se guía por el idioma.



Formado en el Dinamo Tbilisi, dio el salto en 2019 al fútbol ruso de la mano del Lokomotiv de Moscú y cumple su segunda temporada en el Rubin Kazan, con el que tiene contrato hasta 2024 y donde ha explotado esta campaña con 3 goles y 8 asistencias en 20 partidos, números que le dibujan como un futbolista determinante en los últimos metros a pesar de que es más un pasador y generador de juego que un finalizador.



Los consejos para que busque un club como el Sevilla FC (o al propio conjunto blanquirrojo) para dar el siguiente paso de su carrera y su reconocida admiración por LaLiga -su padre es muy culé y Kvaratskhelia y sus hermanos simpatizan de siempre con el Madrid- ha desatado una fiebre por la perla georgiana, que se ha convertido en el segundo jugador más buscado en la base de datos de Transfermarkt, portal especializado en fichajes, el pasado fin de semana. También le han analizado en Driblab, donde destacan su capacidad de desborde, con salida a ambos lados gracias a que maneja los dos pies por igual, y su afán por estar en permanente contacto con la pelota.







After his brilliant game against Spain, Khvicha Kvaratskhelia is the 2nd most watched player of the last 24h on the @Transfermarkt website ???? pic.twitter.com/lz5WGQPxSc