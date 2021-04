La acción que agota la paciencia de Leonardo, que ve en Emerson la solución

El PSG recibió este sábado un duro golpe al mentón por parte de su principal competidor por el título de Liga en Francia, el Lille, que venció 0-1 en el Parque de los Príncipes gracias a un gol a la contra de Jonathan David. A falta de siete jornadas, el LOSC aventaja en tres puntos a los capitalinos (con el 'goal average' particular ganado, encima), acosados desde cerca por Mónaco (62 unidades, a una de los parisinos) y Lyon (61, a dos). Un encuentro para olvidar de los pupilos de Pochettino, que perdieron a Neymar por una absurda expulsión (dos amarillas por acciones extradeportivas) precisamente el día que volvía de su lesión.

El director deportivo del vigente campeón de la Ligue 1, Leonardo Araújo, trabaja ya, como es lógico, de manera paralela en la planificación de la temporada 21/22, con varios nombres en su agenda, empezando por el de un Messi que deberá antes decidir si abandona el Barça ahora con Laporta y, llegado el caso, si prefiere cruzar la frontera o, en su defecto, aceptar la propuesta del Manchester City y de sus filiales en la MLS. De acometer la contratación del astro argentino, con un sueldo astronómico, el presupuesto se vería bastante reducido, aunque la discreta temporada en clave local (se tendrá que jugar el pase a semifinales de la Champions con el Bayern en breve) obliga a hacer varios retoques.

El más urgente está en los laterales. Kurzawa renovó, pero está lesionado, mientras que Bernat sufre una grave lesión y enfila el final de su contrato, por lo que el míster del PSG está improvisando en la izquierda con un central, Diallo, que defiende lo justo y apenas se proyecta. En la derecha no está mejor el asunto: posiblemente se compre a Florenzi (8 millones de euros la opción), la menos mala de las alternativas, porque Dagba está muy verde y Kehrer, definitivamente, no está hecho para ser un 'Mingueza'. El italiano, el internacional galo sub 21 y el alemán se reparten los minutos en ese costado, hasta el punto de que el canterano suplió este sábado al ex del Schalke, que se retiró tocado, y que costó 37 kilos hace bien poco.

No es una cuestión de inversión, por tanto, sino de acierto. Y una jugada ante el Lille habría convencido a Leonardo de que tiene que hacer algo con urgencia en el flanco derecho de su zaga. Se había cumplido la media hora de juego y los norteños ganaban ya por 0-1. Un mal despeje permitió a Neymar regatear en la frontal y el balón se quedó suelto, franco para un Kehrer sin vigilancia. El intento de disparo del germano resultó grotesco. El gesto técnico fue nefasto, hasta el punto de que el balón acabó más cerca del córner que de la portería. Eso, unido a sus escasas subidas por la banda y a su ineficacia en los centros, lo han quitado de la ecuación.

Emerson aparece como la mejor solución en el horizonte para el PSG, que hará un esfuerzo para llevarse al todavía bético. El precio de salida que ha puesto el Barcelona son 25 millones de euros, si bien tratarán de 'rascar' algo más los culés en forma de bonus. En Heliópolis, puestos a perderlo, no verían mal esta opción, que le reportaría 12,5 millones de euros este verano por una inversión de 6 y a plazos. Al tener el 50% de su pase hasta el 1 de enero de 2022, se repartiría los beneficios de una hipotética venta. Si Koeman decidiera quedárselo, el Barça abonaría 9 kilos a los verdiblancos (los seis de su mitad de la copropiedad y tres por formación), reservándose éstos el 20% de una futura operación.